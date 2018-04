FOX PREVIEW : อาร์เซน่อล – เซาแธมป์ตัน

อาร์เซน่อล ยังคงต้องเน้นเกมในลีกเช่นเดิม หลังจากสถานการณ์ในยูโรป้า ลีกรอบ 8 ทีมสุดท้ายค่อนข้างลอยตัวแล้ว แต่ก็ไม่ง่าย เมื่อคู่แข่งของพวกเขาคือทีมหนีตายอย่าง เซาแธมป์ตัน

ถ่ายทอดสด beIN SPORTS 1

อาทิตย์ที่ 8 เมษายน เวลา 20.15 น.

สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม

สภาพความพร้อม : อาร์เซน่อล

อาร์แซน เวนเกอร์ เจอข่าวร้ายกับการไม่มีเฮนริค มคิทาร์ยาน ที่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนตัวเจ็บที่เหลืออย่างดาวิด ออสปิน่า ผู้รักษาประตูชาวโคลอมเบีย และ ซานติ กาซอร์ล่า ไม่มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในระยะหลังอยู่แล้ว ตัวหลักรายอื่นนำโดยปิแอร์ เอเมอริค โอบาเมย็อง ก็น่าจะพร้อมลงสนามเช่นเคย

ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม

อาร์เซน่อล (4-2-3-1) : ปีเตอร์ เช็ก – เอ็กตอร์ เบเญริน, ซโคดราน มุสตาฟี่, คัลลั่ม แชมเบอร์ส, นาโช่ มอนเรอัล – อารอน แรมซี่ย์, กรานิต ชาก้า – เมซุต โอซิล, แจ็ค วิลเชียร์, แดนนี่ เวลเบ็ค – ปิแอร์ เอเมอริค โอบาเมย็อง

สภาพความพร้อม : เซาแธมป์ตัน

Last time out at the Emirates! 😇 #saintsfc pic.twitter.com/2RvXSLfscL

— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 8, 2018