พลิกนรกเหลือเชื่อ!ผีพังงานฉลองแชมป์เรือแซงซัดชัย 3-2

เกมแมนเชสเตอร์ ดาร์บี้ระดับห้าดาวหลัง “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พลิกสถานการณ์แซงเอาชนะ แมนเชสเตอร์​ ซิตี้ 3-2 พังงานฉลองแชมป์เจ้าบ้านอย่าง “เรือใบสีฟ้า” ที่พ่ายคารังเป็นเกมแรกของฤดูกาล

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามเอติฮัด สเตเดี้ยม เป็นเกมแมนเชสเตอร์ ดาร์บี้ครั้งที่ 176 แมนเชสเตอร์​ ซิตี้ เปิดบ้านพบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วยหาก​ซิตี้ ชนะ จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกทันที

ครึ่งแรกนาทีที่ 25 ซิตี้ได้ประตูนำก่อน จากจังหวะเปิดเตะมุมทางฝั่งซ้าย ก่อนที่ แว็งซ็องต์ ก็องปานี ทะยานมาโขกคนเดียวตุงตาข่าย ซิตี้นำก่อน 1-0

5 นาทีถัดมา ราฮีม สเตอร์ลิ่ง ได้บอลหลุดมาทางซ้าย ก่อนป้ายต่อให้ อิลคาย กุนโดกัน พลิกหลบแนวรับทีมเยือนก่อนยิงผ่านมือ ดาบิด เด เคอา เข้าไป ซิตี้นำห่างหลังจบครึ่งแรก 2-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 53 อเล็กซิส ซานเชซ ได้บอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนเปิดให้ อันเดร์ เอร์เรร่า พักบอลต่อให้ ปอล ป็อกบา โฉบหนี กุนโดกัน ไปยิงสวนตัวเอแดร์สัน ให้ ยูไนเต็ดไล่มาเป็น 1-2

อีก 2 นาทีต่อมาเกมพลิกเหลือเชื่อเมื่อ อเล็กซิส โยนบอลจากแนวลึกไปให้ ป็อกบา วิ่งสอดจากนอกกรอบเขตโทษเข้ามาโหม่งเสียบมุม สกอร์เท่ากันที่ 2-2

นาทีที่ 69 ยูไนเต็ดได้ฟรีคิกทางฝั่งซ้าย คราวนี้ อเล็กซิส หยอดเข้ามาให้ คริส สมอลลิ่ง เติมขึ้นมาแปเต็มๆ เอแดร์สัน หมดสิทธิ์เซฟ แมนฯยูฯ พลิกนำ 3-2

ช่วงท้ายเกมซิตี้ ส่งตัวรุกทั้งเควิน เดอ บรอยน์ ,​ แซร์คิโอ อเกวโร่ และ กาเบรียล เชซุส ที่ตอนแรกพักเป็นสำรองลงสนามทั้งหมด

และช่วงท้ายเกมนาทีที่ 88 เลรอย ซาเน่ บรรจงเปิดจากซ้ายให้ อเกวโร่ โหม่งเน้นๆแต่ ดาบิด เด เคอา โชว์ซูเปอร์เซฟปัดออกหลังไปเหลือเชื่อ

ช่วงเวลาที่เหลือ ยูไนเต็ด หยุดเกมเผาเวลาจนสุดท้ายรักษาสกอร์ได้สำเร็จ แซงเอาชนะซิตี้ไปได้ 3-2 ขึ้นไปมี 71 คะแนนจาก 32 เกม เหลือเกมอีก 6 นัดตามหลัง ซิตี้ 13 คะแนน

ขณะที่ลูกทีมของเป๊ป กวาร์ดิโอล่า ที่ยังไม่ได้แชมป์จากเกมนี้มีอีก 2 เกมหนักรออยู่คือ เกมแชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 8 ทีมสุดท้ายนัดที่สอง พบ ลิเวอร์พูล และเกมลีกสัปดาห์หน้า บุกเยือน สเปอร์ส