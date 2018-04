FOX PREVIEW : แมนฯซิตี้ – แมนฯยูไนเต็ด

นัดตัดสินแชมป์สำหรับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ต้องการสามแต้ม เพื่อคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยที่ 5 ในประวัติศาสตร์สโมสร

ถ่ายทอดสด beIN SPORTS 1

เสาร์ที่ 7 เมษายน เวลา 23.30 น.

สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม

สภาพความพร้อม : แมนฯซิตี้

The man for Derby Day! 🔥 #cityvutd #mancity pic.twitter.com/TUenSu7D4y

เป๊ป กวาร์ดิโอล่า แทบไม่มีปัญหาในการจัดทัพนอกจากการเช็คฟิต แซร์คิโอ กุน อเกวโร่ ศูนย์หน้าทีมชาติอาร์เจนติน่าเพียงรายเดียว นอกจากนั้นตัวที่ขาดก็เพียง แบ็งฌาแม็ง เมนดี้ ที่บาดเจ็บยาว

คาดว่ากุนซือสแปนิชน่าจะพักผู้เล่นบางส่วนไว้สำหรับเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบก่อนรองชนะเลิศ นัดตัดสินกับ ลิเวอร์พูล ในวันอังคารหน้า

ผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนาม

แมนฯซิตี้ : 4-3-3 : เอแดร์สัน ; ไคล์ วอล์คเกอร์ , จอห์น สโตนส์ , นิโกลัส โอตาเมนดี้ , ฟาเบียน เดลฟ์ ; แฟร์นานดินโญ่ , อิลคาย กุนโดกัน , เควิน เดอ บรอยน์ ; ราฮีม สเตอร์ลิ่ง , แซร์คิโอ กุน อเกวโร่ , เลรอย ซาเน่

สภาพความพร้อม : แมนฯยูไนเต็ด

Who can forget @Persie_Official's injury-time winner v Man City in 2012? 💥

Well, you can relive the whole match in 90 seconds right here! 🔽 pic.twitter.com/MyGZ0qkBVG

— Manchester United (@ManUtd) April 5, 2018