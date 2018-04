กรีซมันน์ฝัง!ตราหมีไร้ปัญหาพิชิตลิสบอน 2-0

“ตราหมี” แอตเลติโก มาดริด กุมความได้เปรียบในศึกยูฟ่า ยูโรป้า ลีก รอบก่อนรองชนะเลิศ นัดแรก ด้วยชัยชนะเหนือ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ทีมจากโปรตุเกส 2-0

ฟุตบอลยูฟ่า ยูโรป้า ลีก รอบก่อนรองชนะเลิศ นัดแรก แอตเลติโก มาดริด จากสเปน เปิดบ้านพบกับ สปอร์ติ้ง ลิสบอน จากโปรตุเกส

⏱ 25’ | 1-0 |🔥 There’s no better way to start a match. 2⃣2⃣ seconds and a goal ⚽!

⚡@Koke6⚡#AúpaAtleti #AtletiSportingCP #UEL pic.twitter.com/ohLCTHHgcz

— Atlético de Madrid (@atletienglish) April 5, 2018