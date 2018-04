มิลานดาร์บี้จืดเจ๊าไร้สกอร์

มิลาน ดาร์บี้ หรือศึกดาร์บี้ มาดอนนิน่า ครั้งที่ 168 จบลงที่ผลเสมอ 0-0 ชนิดที่เมาโร อิคาร์ดี้ ทำหมูหกช่วงกลางครึ่งหลังซึ่งน่าจะเป็นประตูชัยของอินเตอร์แล้วแท้ๆ

Out they come the 🔴⚫️ for the final warm-up! I ragazzi in campo per il riscaldamento! #MilanInter 🔥🔥 #ForzaMilan pic.twitter.com/5HiONNJlUx

ฟุตบอลกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี เกมมิลาน ดาร์บี้แมตช์ ที่สนาม ซาน ซิโร่ เอซี มิลาน เปิดบ้านพบ อินเตอร์ มิลาน

นาทีที่ 9 อินเตอร์ได้จังหวะลุ้นก่อนจากลูกยิงไกลของมาร์เซโล่ โบรโซวิช แต่บอลหลุดกรอบออกไป

นาทีที่ 18 จังหวะยิงเต็มข้อของ อันโตนิโอ คันเดรว่า บอลไปติดเซฟ จานลุยจิ ดอนนารุมม่า ต้องกระโดดปัดออกมา

4 นาทีต่อมา ฮาคาน ชัลลาโนกลู เปิดฟรีคิกมาจากฝั่งซ้ายให้เลโอนาร์โด้ โบนุชชี่ โหม่งเช็ดบางๆบอลเหมือนจะเข้าแต่ซาเมียร์ ฮันดาโนวิช ปัดได้ทันอย่างยอดเยี่ยม

นาทีที่ 39 เมาโร อิคาร์ดี้ ได้จังหวะหลุดไปยิงผ่านมือ ดอนนารุมม่าไปแล้ว แต่ผู้ตัดสินมาร์โก ดิ เบลโล่ ขอเรียก VAR และตัดสินให้ลูกดังกล่าวเป็นลูกล้ำหน้า ทำให้อินเตอร์ ไม่ได้ประตู

จบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่ 0-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 53 พาทริค คูโตรเน่ ได้จังหวะยิงในกรอบเขตโทษแต่โดน ฮันดาโนวิช ปัดออกไปได้อีก

Mauro Icardi with the miss of the season in the Milan Derby.

How does this not go in?🤭 pic.twitter.com/3QKvMQ3U0e

— freeflow football (@freeflowblog) April 4, 2018