แพ้ทาง!หงส์ขยี้เรือเละ 3-0 ลุ้นตัดเชือกสดใส

เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ยังแพ้ทาง เจอร์เก้น คล็อปป์ เหมือนเช่นเคยหลัง ลิเวอร์พูล เปิดบ้านไล่ถล่ม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ขาดลอย 3-0 ในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรก ของยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก

ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกรอบ 8 ทีมสุดท้ายนัดแรก ที่สนามแอนฟิลด์ เป็นการเจอกันเองของทีมจากอังกฤษ ลิเวอร์พูล พบกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้

ครึ่งแรกนาทีที่ 12 โมฮัมเหม็ด ซาล่าห์ ได้บอลจากกลางสนามลากขึ้นไปก่อนจ่ายให้โรแบร์โต้ ฟีร์มิโน่ ยกบอลหลบ นิโกลัส โอตาเมนดี้ ก่อนยิงแต่ติดเซฟ เอแดร์สัน เข้าทาง ซาล่าห์ ซ้ำโล่งๆเข้าไป ลิเวอร์พูลนำก่อน 1-0

GOAL! WHAT A SCREAMER! @Alex_OxChambo with a stunning strike from distance. 😱

อีก 9 นาทีต่อมา จากจังหวะซาดิโอ มาเน่ ลากบอลขึ้นมาทางซ้ายก่อนเล่นกับ ฟีร์มิโน่ และบอลไปที่ เจมส์ มิลเนอร์ จ่ายมาให้ อเล็กซ์ อ็อกซ์เหล็ด แชมเบอร์เลน ยืนโล่งๆหน้ากรอบเขตโทษก่อนสบช่องยิงไกลบอลแรงพุ่งตุงตาข่ายสุดสวย เจ้าบ้านนำ 2-0

“หงส์แดง” ยิ่งเล่นยิ่งได้ใจ นาทีที่ 31 ซาล่าห์ ได้จังหวะเปิดจากกรอบเขตโทษฝั่งขวา บอลย้อยไปถึงเสาไกลที่ มาเน่ โขกกดลงพื้นตุงตาข่ายไปอีกลูก ลิเวอร์พูลนำห่างในครึ่งแรก 3-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 52 ซาล่าห์มีอาการบาดเจ็บก่อนที่ คล็อปป์ จะเปลี่ยนตัวเขาออกทันทีและส่ง จอร์จินโย่ ไวจ์นัลดุม ลงสนามแทน

ช่วงเวลาที่เหลือเป็น “เรือใบสีฟ้า” พับสนามบุกอยู่ฝั่งเดียวส่วนเจ้าบ้านลิเวอร์พูลแพ็คเกมรับกันแน่นสุดชีวิต และกลายเป็นว่าตลอดทั้งเกม แมนฯซิตี้ ยิงไม่เข้ากรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียว จากโอกาสยิงทั้งหมด 11 ครั้ง

จบเกม ลิเวอร์พูล ถล่ม แมนฯซิตี้ 3-0 ตุนสกอร์ไว้ก่อนจะพบกันอีกนัดที่เอติฮัด สเตเดี้ยม วันอังคารที่ 10 เมษายน

Another magnificent European night at Anfield. 🙌

Let’s make sure we finish the job in Manchester. 🔴 pic.twitter.com/Tm2DdWaRvJ

