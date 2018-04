ยื้อไม่ไหว…”วิลกิ้นส์” สิ้นใจด้วยวัย 61 ปี

ข่าวเศร้าในวงการฟุตบอลอีกครั้งเมื่อเรย์ วิลกิ้นส์ อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมเชลซี เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 61 ปี ด้วยโรคหัวใจ

Everybody associated with Chelsea Football Club is devastated to learn of the passing of our former player, captain and assistant coach, Ray Wilkins. Rest in peace, Ray, you will be dreadfully missed. pic.twitter.com/cSDhloOPDZ

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 4, 2018