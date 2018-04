ไม่ใช่เพราะเจิ้งจื่อ! คันนาวาโร่ร่ายยาวเหตุโดนบุรีรัมย์ตีเจ๊า

ฟาบิโอ คันนาวาโร่ กุนซือ กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ เผยถึงความผิดหวัง หลังจากที่โดน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตีเสมอในช่วงท้ายเกม 1-1 ในเกม เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

โดยยอดทีมแดนมังกร ออกนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่ 20 จาก เจิ้ง หลง ก่อนที่จะมาโดนตีเสมอจาก ยู จุน ซู ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ

ซึ่งเฮดโค้ชชาวอิตาเลียนกล่าวด้วยความผิดหวังว่า “เราเสีย 2 คะแนนเพื่อแบ่งแต้มให้อีกทีมหนึ่ง”

“คุณคิดว่าการที่เราโดนตีเสมอเป็นเพราะเปลี่ยน เจิ้ง จื่อ ออกหรอ? ผมขอตอบในมุมมองของมืออาชีพก็แล้วกัน อย่างแรกก็คือเราไม่สามารถหยุดการโยนยาวของนักเตะฝั่งตรงข้าม”

“อย่างที่สองก็คือเราไม่สามารถแย่งบอลจากนักเตะทั้ง 2 คนมาได้ เราไม่ใช่ซูเปอร์แมน ที่สามารถบินได้กลางอากาศเพื่อดึงบอลลงและเราก็เสียประตู ต่อให้มี เจิ้ง จื่อ ก็ไม่สามารถทำได้อยู่ดี”

90+2' GOAL! 1-1 Buriram United

Drama at the Thunder Castle! Junsoo powers home the equalizer and sends home crowd into delirium!

THAT miss from Goulart earlier…#BRRvGZE #ACL2018 pic.twitter.com/nVWjRrEJfu

