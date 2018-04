มอยส์ซวย!อันโตนิโอแฮมสตริงเดี้ยงปิดเทอมยาว

ปัญหาหนักของ “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเมื่อมิคาอิล อันโตนิโอ ปีกตัวเก่งมีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังในเกมกับ เซาแธมป์ตัน และชวดลงเล่นให้ทีมตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาล

BREAKING: West Ham winger Michail Antonio to miss rest of season with hamstring injury, according to Sky sources. #SSN pic.twitter.com/Nam6UGqxrM

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 2, 2018