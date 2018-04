อัลลี่ขอสอง!ไก่บุกทุบสิงห์ 3-1 รั้งที่ 4 แน่น

เดเล่ อัลลี่ ยิงสองประตูพา ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ บุกชนะ เชลซี 3-1 ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก คู่สุดท้ายของคืนวันอาทิตย์

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี เปิดบ้านพบ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์

เริ่มเกมมา 9 นาที สเปอร์สได้ทักทายก่อน จากจังหวะโยนของ คริสเตียน เอริคเซ่น ไปให้กับ เดเล่ อัลลี่ โหม่งออกไปเองอย่างน่าเสียดาย

นาทีที่ 30 จังหวะของเอเด็น อาซาร์ จ่ายให้ วิคเตอร์ โมเสส เปิดเข้ากลางมา ก่อนที่อูโก้ ยอริส จะตัดบอลพลาด สุดท้าย อัลบาโร่ โมราต้า โหม่งเข้าไป เชลซีนำก่อน 1-0

นาทีที่ 42 เชลซีเกือบนำ 2-0 จังหวะของ มาร์กอส อลอนโซ่ ได้ยิงด้วยซ้ายแต่ ยอริส เซฟได้อีกครั้ง

กระทั่งช่วงทดเวลาการแข่งขันครึ่งแรก สเปอร์ส ตีเสมอได้สำเร็จจากจังหวะที่ เอริคเซ่น วางเท้าซัดไกลบอลพุ่งเหนือ วิลลี่ กาบาเยโร่ เข้าไปอย่างยอดเยี่ยม จบครึ่งแรกเสมอกันที่ 1-1

Morata's opener is cancelled out by Spurs' late leveller. 1-1 at the break. #CHETOT pic.twitter.com/WPbi09f0a4

ครึ่งหลังยังเป็นเชลซีที่บุกมากกว่า แต่สุดท้าย สเปอร์สคมกว่า นำเป็น 2-1 จากจังหวะของ เอริค ดายเออร์ วางบอลไปให้ อัลลี่ สอดเข้าพื้นที่อันตรายก่อนดีดสวนตัว กาบาเยโร่เข้าไป สเปอร์สพลิกนำ 2-1

อีก 4 นาทีถัดมา “ไก่เดือยทอง” ยังดีต่อเนื่อง เริ่มจากจังหวะของซอน เฮือง มิน หลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษด้านขวาติดเซฟ กาบาเยโร่ สุดท้ายบอลขลุกขลิกก่อนที่ อัลลี่ จะซ้ำเข้าไปง่ายๆ สเปอร์ส นำเป็น 2-1

นาทีที่ 74 สัญญาณที่ดีของสเปอร์ส และทีมชาติอังกฤษเมื่อ แฮร์รี่ เคน กลับคืนสนามอีกครั้งหลังบาดเจ็บข้อเท้าในเกมพบกับบอร์นมัธเมื่อเดือนก่อน

FULL-TIME! A massive win at Stamford Bridge as goals from @ChrisEriksen8 and @dele_official (2) see us come from behind to take a huge three points! #COYS pic.twitter.com/8GNaTHGTUg

