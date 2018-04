FOX PREVIEW : อาร์เซน่อล – สโต๊ค

ความหวังติด 5 อันดับแรกมีไม่มาก แต่อาร์เซน่อลยังหวังสามแต้มในบ้าน ขณะที่สโต๊ค ซิตี้ จำเป็นต้องม่ีแต้มเช่นกันในช่วงโค้งสุดท้ายของการหนีตกชั้น

ถ่ายทอดสด beIN SPORTS 1

อาทิตย์ที่ 1 เมษายน เวลา 19.30 น.

สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม

สภาพความพร้อม : อาร์เซน่อล

อาร์แซน เวนเกอร์มีตัวเลือกครบครันในการจัดสรรลงสนามโดยจะขาดเพียงซานติ กาซอร์ล่า แข้งสแปนิชที่บาดเจ็บยาวนับปีเพียงรายเดียว ส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามนำโดย ปิแอร์ เอเมอริค โอบาเมย็อง ที่เวนเกอร์น่าจะรีบใช้เพราะจะติดคัพไท ในยูโรป้า ลีก ขณะที่ แจ็ค วิลเชียร์ ที่มีปัญหาบาดเจ็บมาจากทีมชาติ น่าจะได้ลงขับเคลื่อนแดนกลางร่วมกับเมซุต โอซิล

11 ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนาม อาร์เซน่อล (4-2-3-1) : ปีเตอร์ เช็ก – เอ็กตอร์ เบเญริน, โลร็องต์ กอสเชียลนี่, ซโคดราน มุสตาฟี่, นาโช่ มอนเรอัล – อารอน แรมซี่ย์, กรานิต ชาก้า – เฮนริค มคิทาร์ยาน, แจ็ค วิลเชียร์, เมซุต โอซิล – ปิแอร์ เอเมอริค โอบาเมย็อง

สภาพความพร้อม : สโต๊ค ซิตี้

