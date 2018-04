FOX PREVIEW : เชลซี – สเปอร์ส

ลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่มีโควต้าอันดับ 3 และ 4 ของพรีเมียร์ลีกเป็นเดิมพัน ทีมไหนแพ้มีสิทธิ์หลุดวงโคจรจากยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกฤดูกาลหน้า

ถ่ายทอดสด beIN SPORTS 1

อาทิตย์ที่ 1 เมษายน เวลา 22.00 น.

สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์

สภาพความพร้อม : เชลซี

ตัวเจ็บในลิสต์ของอันโตนิโอ คอนเต้ยังเป็นรายเดิมๆไม่ว่าจะเป็น ดาวิด ลุยซ์ แนวรับทีมชาติบราซิล และ รอสส์ บาร์คลี่ย์ ดาวเตะแดนผู้ดีจากเอฟเวอร์ตัน ที่เหลือคาดว่า กุนซือชาวอิตาเลียนน่าจะยึดชุดที่เอาชนะ เลสเตอร์ 2-1 ในเกมเอฟเอคัพรอบก่อนรองชนะเลิศนัดล่าสุดเป็นแกนหลัก นำโดยแดนกลางตัวมดงานอย่างเอ็นโกโล่ ก็องเต้ และศูนย์หน้าอย่างอัลบาโร่ โมราต้า

11 ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนาม เชลซี (3-4-2-1) : ติโบลต์ กูร์กตัวส์ – เซซ่าร์ อัซปิลิกวยต้า, แกรี่ เคฮิลล์, อันโตนิโอ รือดิเกอร์ – วิคเตอร์ โมเสส, เอ็นโกโล่ ก็องเต้, ตีมูเอ้ บากาโยโก้, มาร์กอส อลอนโซ่ – วิลเลี่ยน, เอแด็น อาซาร์ – อัลบาโร่ โมราต้า

สภาพความพร้อม : สเปอร์ส

