ขอชนะผีอีกนัดเดียว!เรือจ่อแชมป์ทุบท็อฟฟี่ 3-1

“เรือใบสีฟ้า” แมนฯซิตี้ เข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกแค่คืบเดียวแล้วหลังบุกชนะ เอฟเวอร์ตัน 3-1 รอฉลองแชมป์อย่างเป็นทางการหากเอาชนะเกมแมนเชสเตอร์ ดาร์บี้สัปดาห์หน้า

WHAT A FINISH!! WHAT A START!! @LeroySane19 !!

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษที่สนาม กูดิสัน พาร์ค เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านพบ แมนฯซิตี้ โดยทีมเยือนขอชนะอีก 2 เกมจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองทันที

เริ่มเกมเพียง 5 นาทีดาบิด ซิลบาพลิกบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนโยนให้เลรอย ซาเน่ เอี้ยวตัวยิงเข้าไปอย่างเด็ดขาด แมนฯซิตี้ นำ 1-0

อีก 8 นาทีถัดมา เควิน เดอ บรอยน์ เปิดบอลให้ กาเบรียล เชซุส โหม่งระยะเผาขนไม่เหลือ ช่วยให้ทีมเยือนนำ 2-0

นาทีที่ 33 ซิลบา ได้จังหวะยิงไกลนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งเฉี่ยวเสาออกไปแบบได้ลุ้น

กระทั่งอีก 4 นาทีต่อมา จังหวะของ แฟร์นานดินโญ่ แทงให้ ซิลบา เปิดกลับให้ สเตอร์ลิ่ง ยิงด้วยซ้าย แม้ว่าเลห์ตัน เบนส์ จะพยายามเข้ามาสกัดแต่ก็ไม่ทัน ซิตี้นำห่างในครึ่งแรก 3-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 56 คราวนี้แฟร์นานดินโญ่ ลองส่องไกล บอลแฉลบโดมินิค คาลเวิร์ต เลวินเกือบเข้าแต่ จอร์แดน พิคฟอร์ด ซูเปอร์เซฟปัดออกไปได้

นาทีที่ 62 เจ้าถิ่นได้ส่งเสียงเฮกันบ้างเมื่อคาลเวิร์ต เลวิน พลิกบอลหน้ากรอบเขตโทษแล้วไหลให้ยานนิค โบลาซี่ จับแล้วยิงด้วยขวาบอลพุ่งชนเสาเหลี่ยมไหนเข้าไป เอฟเวอร์ตันไล่มาเป็น 1-3

คราวนี้เจ้าถิ่นเริ่มคึก อีก 4 นาทีต่อมา เบนส์ โยนเตะมุมเข้ามาก่อนที่เจงค์ โทซุน ที่โหม่งแต่เฉี่ยวเสาออกไปอีก

นาทีที่ 84 ธีโอ วัลค็อตต์ ครอสบอลจากริมเส้นเข้ามาก่อนที่ อูมาร์ นิอาส จะโหม่งเข้าไปแต่ไม่ได้เพราะกลายเป็นลูกล้ำหน้าเสียก่อน

13 away wins in a single season! 👏🏻 #mancity pic.twitter.com/6bzYhP3nzm

จบเกม แมนฯซิตี้ บุกชนะ เอฟเวอร์ตัน 3-1 เก็บได้ 84 คะแนนจาก 31 นัด นำห่างแมนฯยูฯ อันดับ 2 ถึง 16 แต้ม เหลืออีก 7 เกม นั่นหมายความว่าเกมต่อไปคือแมนเชสเตอร์ ดาร์บี้ หาก ซิตี้ ชนะ จะคว้าแชมป์ทันที ต่อหน้านักเตะคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนฯยูไนเต็ด

FT | 🔵 1-3 💙 #efcvcity #mancity

There we were, now here we are.

One win from the title. pic.twitter.com/QczDcWyJtZ

— Manchester City (@ManCity) March 31, 2018