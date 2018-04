ลูกากูครบ100!ผีบดหงส์ขาว 2-0 ยึดรองฝูง

โรเมลู ลูกากู ทำประตูในพรีเมียร์ลีกครบ 100 ลูก พร้อมพา แมนฯยูไนเต็ด ชนะ สวอนซี ซิตี้ 2-0 รั้งรองจ่าฝูงต่ออย่างเหนียวแน่น

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่สนามโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด แมนฯยูไนเต็ด เปิดบ้านพบ สวอนซี ซิตี้

เริ่มเกมครึ่งแรกมาเพียง 5 นาที จังหวะต่อบอลในกรอบเขตโทษ เจสซี่ ลินการ์ด เบิ้ลให้ อเล็กซิส ซานเชซ จิ้มให้ โรเมลู ลูกากู แต่งแล้วยิงเสียบสามเหลี่ยมเข้าไป แมนฯยูฯ นำก่อน 1-0 เป็นประตูที่ 100 ของลูกากู ในพรีเมียร์ลีกด้วย

นาทีที่ 11 จังหวะเบิ้ลของ ลินการ์ด ให้กับ ลูกากู หลุดเดี่ยวก่อนยิงด้วยขวา แต่หลุดกรอบออกไป

นาทีที่ 20 จังหวะจ่ายของ ลินการ์ด ไหลทะลุช่องไปให้กับ อเล็กซิส หลุดเข้าไปยิงผ่านมือลูคัส ฟาเบียนสกี้ นายทวารทีมเยือน ช่วยให้ “ปีศาจแดง” ทิ้งห่างเป็น 2-0

นาทีที่ 31 จังหวะหลุดขึ้นมาทางขวาของ อันโตนิโอ วาเลนเซีย วางมาตรงกลางให้กับ ลินการ์ด ที่รออยู่คนเดียวหน้ากรอบเขตโทษแต่ยิงหลุดกรอบไปอย่างน่าผิดหวัง หมดครึ่งแรก แมนฯยูไนเต็ด นำ 2-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 55 จังหวะของ ฆวน มาต้า โยนมาจากด้านขวา ลูกากู​ โหม่งชงให้ อเล็กซิส โหม่งโล่งๆไม่ถึงสามหลาแต่บอลข้ามคาน

อีก 2 นาทีถัดมา มาต้า สอดเข้าเขตโทษและรับบอลจาก ปอล ป็อกบา แต่หันหลังให้ประตูและเอี้ยวตัวยิงท่ายากแต่บอลข้ามคานออกไปอีก

นาทีที่ 60 ดาบิด เด เคอา เซฟลูกยากจากจังหวะยิงสองครั้งของแทมมี่ อบราฮัม ในกรอบเขตโทษ ทำให้ทีมยังไม่เสียประตูตีไข่แตก

ช่วงท้ายเกมแมนฯยูไนเต็ด เผาเวลาและเน้นผลการแข่งขันตามสไตล์โจเซ่ มูรินโญ่ ก่อนเอาชนะไป 2-0 เก็บเพิ่มเป็น 68 คะแนนจาก 31 นัดมีแต้มนำลิเวอร์พูล อันดับ 3 ที่แข่งมากกว่า 1 นัดอยู่ 2 คะแนน

FT: #MUFC 2 Swansea 0.

The Reds secure a comfortable victory at Old Trafford thanks to first-half goals from @RomeluLukaku9 and @Alexis_Sanchez. pic.twitter.com/PBgATNpKA6

— Manchester United (@ManUtd) March 31, 2018