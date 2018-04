ป็อกบาทำซึ้งอุทิศประตูซัดรัสเซียให้พ่อ

ปอล ป็อกบา กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในสีเสื้อทีมชาติฝรั่งเศส ก่อนทำประตูได้จากฟรีคิกสุดสวย และอุทิศประตูดังกล่าวให้คุณพ่อที่ล่วงลับ

ดาวเตะจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดปั่นฟรีคิกสุดสวยระยะกว่า 30 หลา ช่วยให้ฝรั่งเศส นำ รัสเซีย 2-0 ก่อนที่จบเกมทัพ “ตราไก่” จะเอาชนะไป 3-1

หลังจากทำประตูได้ อดีตแข้ง ยูเวนตุส ถกเสื้อนอกขึ้น กลายเป็นเสื้อด้านในที่เขียนอุทิศให้คุณพ่อใจความว่า “สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อ ขอให้พระอัลเลาะห์จงเมตตาท่าน”

คุณพ่อของป็อกบา เสียชีวิตไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ซึ่งวันที่ 27 มีนาคมปีก่อน เขายังนำเค้กวันเกิดไปมอบให้กับคุณพ่อของเขาที่โรงพยาบาล

ขณะเดียวกันกระแสแฟนบอลต่างตั้งคำถามเกี่ยวกับฟอร์มของ ป็อกบา ที่เล่นได้ดีกับทีมชาติ แต่กลับโชว์ฟอร์มไม่ออกเมื่อสวมชุดแมนฯยูไนเต็ด

Pogba scoring and assisting in the opening 48 minutes in a 4-3-3, in a world class France team. We need to realise our whole team needs to be built around him. He’s a truly gifted player.

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) March 27, 2018