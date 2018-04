เกือบชนะ!สิงโตเซ็งเลี่ยนไล่เจ๊าท้ายเกม

“สิงโตคำราม” อังกฤษ ยังมีสถิติย่ำแย่ในการเจอกับอิตาลีต่อไปหลังโดนจุดโทษตีเสมอท้ายเกมเจ๊ากันไป 1-1 ทำให้ 18 ปีหลังสุด อังกฤษชนะทัพ “อัซซูรี่” ได้แค่หนเดียว

GOAL: England 1-0 Italy

Brilliant thinking by England to take their free-kick quickly and Jamie Vardy smashes it into the roof of the net.

We think… VAR review.

It's good! ✅#bbcfootball https://t.co/JGgl2Qesoy pic.twitter.com/NRjDJKxkOp

— BBC Sport (@BBCSport) March 27, 2018