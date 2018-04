เชซุสโทน! บราซิลถอนแค้นบุกทุบอินทรีเหล็กคาบ้าน 1-0

ต่อมาในนาทีที่ 29 อินทรีเหล็กเกือบจะมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งในจังหวะที่ ลีออน โกเรซก้า ได้ลากจี้ขึ้นมาทางฝั่งขวาก่อนจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษ เเต่ มาริโอ โกเมซ นั้นเข้าไม่ถึงบอล

นาทีที่ 36 บราซิลน่าจะได้ประตูขึ้นนำเเบบสุดๆในจังหวะที่ เชซุส รับบอลจากเพื่อนที่จ่ายทะลุมาให้จากกลางสนามก่อนจะลากจี้เข้าไปกรอบเขตโทษเเละหลอกสองกองหลังเยอรมัน อย่าง รูดิเกอร์ เเละบัวเต็ง หัวทิ่ม เเต่เชซุสนั้นยิงเหินค้ามขานออกไปเเบบไม่ได้ลุ้น

1 นาทีถัด บราซิลก็มาได้ประตูขึ้นนำจากลูกเปิดจากฝั่งขวาของ วิลเลี่ยนเเละเป็น เชซุสที่โหม่งเต็มหัว ทำให้เควิน เเทร็ปปัดไม่ออก บราซิล ออกนำ 1-0

ในครึ่งหลังเกมยังสูสี โดยในนาที 51 บราซิลก็ได้ลุ้น เมื่อคูตินโย่ มีโอกาสสับไกลเเต่บอลก็ลอยข้ามคานออกไป

ถัดมา 3 นาทีบราซิลยังบุกต่อเนื่องในจังหวะที่วิลเลี่ยนได้ยิงในกรอบเขตโทษบอลกระดอนมาเข้าทาง เปาลินโย่ ยิงสุดเเรงเเต่เป็นทางด้านเควิน เเทร็ป ที่ป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยม

นาที 67 บราซิลพลาดได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งในจังหวะที่ เควิน เเทร็ป ออกมาตัดลูกเตะมุมพลาดเเละบอลมาถึงเสาสองเเต่เป็นเชซุส ที่โหม่งหลุดออกไป ชวดทำประตูที่สองของตัวเองอีกด้วย

💬 #Trapp: "It was a weird game, it was especially tough in the first half Brazil kept us out and pressed us well." #DieMannschaft #GERBRA pic.twitter.com/dMvsaI4SFf

— Germany (@DFB_Team_EN) March 27, 2018