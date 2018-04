“สเตอร์ลิง”วอนแฟนบอลอย่าดูถูกแข้งสิงโต

ราฮีม สเตอร์ลิง ปีกตัวจี๊ดของ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดใจไม่อยากเห็นแฟนทีมชาติอังกฤษดูถูกนักเตะของตัวเอง ก่อนที่ศึกฟุตบอลโลก 2018 รอบสุดท้ายจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

“สิงโตคำราม” จบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแบบไร้พ่าย ด้วยผลงาน ชนะ 8 จาก 10 นัด แต่มักจะไปตกม้าตายในรอบสุดท้ายของฟุตบอลรายการใหญ่ ทั้งฟุตบอลโลก และศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป

England forward Raheem Sterling has urged fans to "give love" to the team going into this summer's World Cup in Russia.

More: https://t.co/ivxoM85w7G pic.twitter.com/yTefaiHeng

— BBC Sport (@BBCSport) March 26, 2018