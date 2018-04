ไร้คู่แข่ง!ซาล่าห์เหมา 4 หงส์อัดแตน 5-0 คืนที่สาม

โมฮัมเหม็ด ซาล่าห์ ฉวยโอกาสทองหลังแฮร์รี่ เคน บาดเจ็บยิงคนเดียว 4 ประตูพา ลิเวอร์พูล เปิดบ้านถล่ม วัตฟอร์ด ขาดลอย 5-0 ขยับกลับขึ้นไปรั้งอันดับ 3 ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษอีกครั้ง

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามแอนฟิลด์ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เปิดบ้านพบ วัตฟอร์ด โดยลูกทีมของเจอร์เก้น คล็อปป์ พักมาเต็มๆ 1 สัปดาห์ หลังจากแพ้ในเกมแดงเดือด

ครึ่งแรกนาทีที่ 4 เจ้าบ้านนำเร็ว จากจังหวะที่ ซาดิโอ มาเน่ เปิดบอลจากกลางสนามให้ โมฮัมเหม็ด ซาล่าห์ ลากเข้าเขตโทษ ล็อกหนี มิเกล บริตอส ก่อนยิงเข้าไป ลิเวอร์พูลนำก่อน 1-0

นาทีที่ 37 โรแบร์โต้ เปเรยร่า โยนบอลมาจากกราบขวาไปที่เสาไกลให้ ริชาร์ลิสัน ได้จังหวะโหม่ง แต่กลายเป็น ลอริส คาริอุส รับสบาย

นาทีที่ 43 แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน จ่ายให้ มาเน่ ก่อนครอสไปให้ ซาล่าห์ ได้ยิงจ่อๆด้วยขวาที่เสาไกลเข้าไป ลิเวอร์พูลนำ 2-0 ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้

ครึ่งหลังนาทีที่ 49 ซาล่าห์ พลิกบอลหนี บริตอส ก่อนเปิดมาเสาแรกให้ โรแบร์โต้ ฟีร์มิโน่ ใช้เข่าเกี่ยวเข้าประตูไป ลิเวอร์พูลนำแล้วเป็น 3-0

สามนาทีต่อมา วัตฟอร์ด ได้ลุ้นบ้างจากจังหวะฟรีคิกของ เปเรยร่า แต่บอลชนสามเหลี่ยมออกไป พลาดได้ประตู

นาทีที่ 76 อเล็กซ์ อ็อกเหล็ด แชมเบอร์เลน ที่ลงมาเป็นตัวสำรองได้จังหวะยิงไกลจากระยะ 25 หลา บอลไปเข้าซอง ออเรสติส คาร์เนซิส รับไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม

อีกนาทีเดียว มาเน่ ฝากบอลให้ ซาล่าห์ ล็อกเข้าซ้ายข้างถนัดหลบผู้เล่นทีมเยือน 3 คนก่อนยิงด้วยซ้ายเข้าประตู “หงส์แดง” นำ 4-0 และเป็นแฮตทริกของ ซาล่าห์ ในเกมนี้

"Absolutely magnificent by Mohamed Salah!"

Got your breath back yet? It's time for Match in a Minute…

🔊 ON pic.twitter.com/9YAr6OETgL

— Liverpool FC (@LFC) March 17, 2018