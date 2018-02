ไม่ใช่มาเมโลดี้! โบลท์นำทีมแข้งเซเล็บดวลแข้งการกุศล

ยูเซน โบลท์ ยอดนักวิ่งลมกรดชาวจาไมกาที่เพิ่งประกาศอำลาลู่วิ่งเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เตรียมหันมาเล่นฟุตบอล แต่ไม่ใช่สโมสรมาเมโลดี้ ซันดาวน์ จากแอฟริกาใต้ อย่างที่เป็นข่าวกัน

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you’re ready @robbiewilliams ! ⚽️🌍 pic.twitter.com/t2sDB1iLP8

แต่ ยูเซน โบลท์ จะลงเล่นในฐานะกัปตันทีมรวมดาราและเซเลบริตี้ในแมตช์การกุศลของมูลนิธิ Soccer Aid โดยมีคู่ปรับเป็นทีมอังกฤษซึ่งนำโดยร็อบบี้ วิลเลี้ยมส์ นักร้องชื่อดัง

โดยยอดนักวิ่งชาวจาไมกาได้พูดถึงความรู้สึกถึงการเป็นนักฟุตบอลครั้งแรกว่า

เกมฟาดแข้งระหว่างทีมอังกฤษและทีมรวมดาราจะทำการแข่งขันในวันที่ 10 มิถุนายนที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด

It will be amazing to walk out at Old Trafford on Sunday 10th June for @socceraid ! Don’t miss out and get your tickets now at https://t.co/NM0BUFFgzj or call +44 161 444 2018 ⚽ pic.twitter.com/7sB3dFBTYy

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 27, 2018