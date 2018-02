โอตะทีมชาติไทย! แฟนคลับลุ้น BNK48 แง้มทีเซอร์ใหม่สวมชุดเชียร์ช้างศึก

กลายเป็นที่ฮือฮาทันทีหลังเพจอย่างเป็นทางการของวงเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลเบอร์หนึ่งของไทยในขณะนี้เผยภาพทีเซอร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทีมชาติไทยออกมาสู่โลกออนไลน์

เพจ BNK48 ของวงป๊อปไอดอลชื่อดังเผยภาพเมมเบอร์กัปตันวงอย่าง เฌอปราง อารีย์กุล ในชุดที่คล้ายกับเป็นชุดเชียร์ของทีมชาติไทยที่แบรนด์เสื้อผ้ากีฬายี่ห้อดังผลิตขึ้นเพื่อเป็นชุดเวอร์ชั่นแฟนบอลสำหรับสวมใส่เชียร์ โดยมีข้อความว่า ALL ABOUT YOUR HEART และ COMING SOON

โดยเมื่อไม่นานมานี้มีกระแสภาพหลุดจากเมมเบอร์รายหนึ่งที่สวมชุดคล้ายชุดลักษณะดังกล่าวออกมาสู่โลกออนไลน์แล้วก่อนจะมีการลบภาพดังกล่าวไป ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการเตรียมการโปรโมทเช่นเดียวกัน



ขณะที่ทีมชาติไทยเตรียมจะมีศึกใหญ่อย่างฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ในวันที่ 22 และ 25 มีนาคมนี้ ที่ราชมังคลากีฬาสถาน โดยจะพบกับทีมชาติกาบองในเวลา 19.30 น. ของวันที่ 22 มีนาคม