BREAKING!โบลท์เซ็นสัญญาร่วมทีมแอฟริกาใต้

ยูเซน โบลท์ ตำนานนักวิ่งลมกรดชาวจาไมกา ตกลงเป็นสมาชิกใหม่ของทีมมาเมโลดี้ ซันดาวน์ ทีมจากแอฟริกาใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยทางสโมสรได้โพสต์ภาพบนทวิตเตอร์สโมสร พร้อมข้อความว่า

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! 😏👆 #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s

— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) February 26, 2018