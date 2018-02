“ผีแดง” ดวลสิงห์ลุ้นชิงคืนรองฝูง

“ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดนลิเวอร์พูล แซงขึ้นไปเป็นอันดับ 2 ในตารางพรีเมียร์ลีก และทางเดียวที่จะทวงจ่าฝูงคืน คือต้องเอาชนะ เชลซี ในคืนนี้ให้ได้เท่านั้น

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (3) – เชลซี (4)

คิกออฟ :21.05 น.

สนาม : โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด

ผู้ตัดสิน : มาร์ติน แอตกินสัน

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน : ลี เบ็ตต์ส , ไซม่อน เบนเน็ตต์

ผู้ตัดสินที่สี่ : อันเดร มาร์ริเนอร์

สถิติที่เคยพบกัน

แมนฯยูไนเต็ด ชนะ 76 นัด

เสมอ 49 นัด

เชลซี ชนะ 53 นัด

ผลงานนัดล่าสุดที่เคยพบกัน

เชลซี 1-0 แมนฯยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก , 5 พฤศจิกายน 2017)

ฟอร์มก่อนหน้านี้

แมนฯยูไนเต็ด ฟอร์มในเดือนกุมภาพันธ์ของ “ปีศาจแดง” ค่อนข้างทุลักทุเล หลังจากชนะได้เพียง 2 จาก 5 เกมหลังสุด โดยก่อนหน้านี้พวกเขาบุกไปสเปนในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก และเสมอกับเซบีย่า 0-0

เชลซี หลังจากผ่านพ้นช่วงโคม่า เชลซีกลับมามีฟอร์มที่ดีอีกครั้งโดยไม่แพ้ใครเลยใน 3 เกมหลังสุด โดยแชมเปี้ยนส์ลีกนัดกลางสัปดาห์ พวกเขาเปิดบ้านเสมอ บาร์เซโลน่า 1-1

ผู้เล่นที่น่าจับตามอง

แมนฯยูไนเต็ด : ปอล ป็อกบา

ที่สุดแล้วสิ่งที่แฟนบอล “ปีศาจแดง” อยากเห็นก็คือ ทำอย่างไรให้ปอล ป็อกบา เล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุด

เกมกับเซบีย่า โจเซ่ มูรินโญ่ ลองใช้กองกลาง 3 คนดู แต่ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสก็ยังไม่ได้ทำอะไรโดดเด่น ดังนั้นเกมนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญของมูรินโญ่อีกครั้ง ว่าจะใช้ ป็อกบา อย่างไร

เชลซี : เอ็นโกโล่ ก็องเต้

และหาก แมนฯยูไนเต็ด ใช้กองกลางสามคน เชลซีจำเป็นต้องมีแดนกลางที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน เชลซี เหลือตัวเลือกเพียง ก็องเต้ และ เชสก์ ฟาเบรกาส ซึ่งในบทบาทการตัดเกม ก็น่าจะเหลือเพียง ก็องเต้ คนเดียว เนื่องจาก ติเอมูเอ้ บากาโยโก้ บาดเจ็บ

อาจเป็นภาระที่หนักอึ้งสำหรับเขา แต่ก็เป็นเรื่องท้าทาย กับการหยุดแดนกลางของ “ปีศาจแดง” ที่โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด

ความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯยูไนเต็ด

Today, we host Chelsea at Old Trafford. Excited? #MUFC pic.twitter.com/vkLKwOHOxs

— Manchester United (@ManUtd) February 25, 2018