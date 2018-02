“เวนเกอร์” ลุ้นแชมป์ลีกคัพสมัยแรกดวลเรือ

“เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่เพิ่งตกรอบฟุตบอลเอฟเอคัพ มีโอกาสแก้ตัวด้วยการคว้าแชมป์แรกในฤดูกาลนี้

ฟุตบอลคาราบาว คัพ (ลีก คัพ) นัดชิงชนะเลิศ

อาร์เซน่อล (พรีเมียร์ลีก) – แมนฯซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)

คิกออฟ : 23.30 น.

สนาม : เวมบลีย์

ผู้ตัดสิน : เคร็ก พอว์สัน

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน : แกรี่ เบสวิค , อดัม นัน

ผู้ตัดสินที่สี่ : เกรแฮม สก็อตต์

สถิติที่เคยพบกัน

อาร์เซน่อล ชนะ 96 นัด

เสมอ 45 นัด

แมนฯซิตี้ ชนะ 51 นัด

ผลงานนัดล่าสุดที่เคยพบกัน

แมนฯซิิตี้ 3-1 อาร์เซน่อล (พรีเมียร์ลีก , 5 พฤศจิกายน 2017)

ฟอร์มก่อนหน้านี้

อาร์เซน่อล ฟอร์มเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย หลังจากแพ้ถึง 3 จาก 5 เกมหลังสุด โดยเฉพาะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่แพ้คาบ้านต่อ ออสเตอร์ซุนด์ส ทีมชากสวีเดน 1-2 แม้ว่าพวกเขาจะส่งสำรองลงเพราะตุนสกอร์เอาไว้จนโอกาสตกรอบแทบไม่มีแล้วก็ตาม

แมนฯซิตี้ โชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก และว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีก โดยชนะ ถึง 3 จาก 5 เกมหลังสุด เว้นแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาในเอฟเอคัพ ที่พลิกตกรอบ เอฟเอ คัพ อย่างเหลือเชื่อ หลังแพ้ต่อ วีแกน แอธเลติก 0-1

ผู้เล่นที่น่าจับตามอง

อาร์เซน่อล : ปิแอร์ เอเมอริค โอบาเมย็อง

มีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์แรกในอังกฤษหลังย้ายมาร่วมทีมไม่ถึงเดือน แถมยังเป็นการเจอกับ แมนฯซิตี้ หนแรกของเขาอีกด้วย ดังนั้นเชื่อว่ากองหลัง “เรือใบสีฟ้า” น่าจะทำงานลำบากในการจัดการกับความเร็วของเขา

แมนฯซิตี้ : เลรอย ซาเน่

เคยดวลกับ โอบาเมย็องมาแล้ว ตอนที่ค้าแข้งอยู่ในบุนเดสลีกา กับ ชาลเก้ 04 ส่วนประเด็นที่น่าสนใจสำหรับริมเส้นชาวเยอรมันรายนี้ คือเขายังมีลุ้นรางวัลดาวซัลโวของรายการนี้ หลังทำไป 3 ประตู โดยหากเขาทำ 2 สกอร์ในเกมนี้ก็จะคว้ารางวัลนี้ไปครองทันที แต่หากทำได้ 1 ประตู ก็จะเป็นดาวซัลโวร่วมกับดาวเตะอีกสามราย อาทิ อิสลาม สลิมานี่ ที่เคยทำไว้กับเลสเตอร์ และตอนนี้ย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิ่ลแบบยืมตัวเสียแล้ว

