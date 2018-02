HIGHLIGHT : เจจูบุกดับบุรีรัมย์ 2-0 ศึก ACL

เจจู ยูไนเต็ด รองแชมป์ เคลีก คลาสสิค เมื่อซีซั่นก่อน บุกไปมาปราบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 2-0 ถึงถิ่นช้าง อารีน่า

โดยในนัดแรก เจจู ยูไนเต็ด พ่ายต่อ เซเรโซ โอซาก้า 0-1 ขณะที่ บุรีรัมย์ เสมอกับ กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ 1-1

ทีมเยือนมาได้ประตูนำไปก่อนตั้งแต่หัววันจาก อี ชาง มิน ในนาทีที่ 2 ก่อนที่จะได้ลูกจุดโทษ และเป็น มานโญ่ ครูซ ที่สังหารเข้าไปในนาทีที่ 21

แม้ทางฝั่งเจ้าบ้านจะพยายามฮึดแต่ก็ไม่สามารถตีไข่แตกได้ ทำให้หมดเวลาพ่ายไปด้วยสกอร์ดังกล่าว และอยู่อันดับ 4 ของกลุ่ม โดยมี 1 แต้มจาก 2 นัด

2' GOAL! 1-0 @jejuutdfc Lee Chang Min drills one low into the bottom corner to give Jeju the lead. Disastrous start for Buriram United!#BRRvJJU #ACL2018 pic.twitter.com/LdFCeGw6e5 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 21, 2018

18' PENALTY! Seonguk is tripped down in the box and the referee awards the penalty to @jejuutdfc!#BRRvJJU #ACL2018 pic.twitter.com/Kb62EcjHbq — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 21, 2018