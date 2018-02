ก้าวแรกสู่สังเวียน! กวินทร์ประเดิมเฝ้าเสาทีมชุดใหญ่ลูเวิน (มีคลิป)

เริ่มนับหนึ่งในค้าแข้งทวีปยุโรปได้เป็นผลสำเร็จ สำหรับ กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นายด่านทีมชาติไทย ที่ได้ลงประเดิมเฝ้าเสาเป็นตัวจริงให้กับ โอเอช ลูเวิน ทีมลีกรองเบลเยียม ในนัดที่เจอกับเบียร์ช็อต วิลไรจค์ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

โดยจอมหนึบวัย 28 ปี ได้ย้ายมาจากเมืองทอง ยูไนเต็ด เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และได้ลงชิมลางในทีมสำรองไปก่อนหน้านี้ ก่อนจะมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมที่ทีมบุกไปชนะลีร์เซ่ 1-0 จนกระทั่งขยับขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในนัดล่าสุด

Door het gelijkspel van @cercleofficial is het 100% zeker dat OH Leuven Play-off 2 speelt. De wedstrijd tegen @beerschot_wlrk is een ideale voorbereidingswedstrijd. Na wat puzzelen koos Nigel Pearson voor het volgend elftal. Doelman Thamsatchanan maakt zijn debuut.#OHLBEE pic.twitter.com/PyxocglOw8

— Oud-Heverlee Leuven (@ohl_official) February 17, 2018