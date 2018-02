มูรินโญ่ตอกนักข่าว “ขี้โกหก” หลังนั่งเทียนเขียนข่าวป็อกบาย้ายทีม

โจเซ่ มูรินโญ่ กุนซือแมนฯยูไนเต็ด ออกมายืนยันว่ากระแสข่าวที่ว่า ปอล ป็อกบา กองกลางตัวเก่งอยากย้ายทีมในช่วงปิดฤดูกาลเป็นข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อย

กระแสข่าวระบุว่า ป็อกบาไม่พอใจที่โดนจับไปยืนต่ำในตำแหน่งตัวรับและไม่มีอิสระในการเดินเกมรุกมากเท่าที่เคย และมีข่าวโยงกับเรอัล มาดริด ยอดทีมจากสเปนหลังจบฤดูกาล

มูรินโญ่ ยอมรับว่าป็อกบาได้ออกมาสารภาพ ว่าเขายังเล่นได้ไม่ดีพอ แต่สำหรับเรื่องที่เขาทั้งสองคนบาดหมางกันนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

"It's my problem and Paul's problem to improve his level, you don't need to be a liar."

Jose Mourinho was far from happy when discussing the Pogba situation today…

