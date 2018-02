4 แข้งมวยโลกซวยโดนสอบหลังขโมยแท็กซี่ในสเปน

สี่นักเตะทีมชุดใหญ่ของเวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยนโดนเรียกไปสอบปากคำหลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจนพบว่าไปขโมยแท็กซี่คันหนึ่งในเมืองบาร์เซโลน่า

“เดอะ แบ็กกี้ส์” มีโปรแกรมไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่ประเทศสเปน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของคาตาลันที่ชื่อกองกำลัง มอสซอส ดิ เอสควาดร้า รายงานว่าสี่นักเตะรายนี้ต้องการออกไปเที่ยวในเมือง แต่หารถไม่ได้จึงใช้วิธีขโมยรถแท็กซี่เพื่อขับเข้าไปในเมือง

พวกเขาออกจากโรงแรมไปน่าจะประมาณ 5.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เชื่อว่าน่าจะไปหาอะไรรับประทาน ซึ่งสื่อจากเบอร์มิงแฮมรายงานว่า พวกเขาอาจไปที่ ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังร้านหนึ่ง ช่วงนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานว่า แท็กซี่โดนขโมยไปโดยที่ไม่มีคนขับแท็กซี่ไปด้วย ก่อนที่รถจะถูกนำมาคืนราว 8.00 น.

West Brom players allegedly stole a taxi from a McDonald's drive-thru in Spain – #WBA has released this statement this afternoonhttps://t.co/YmoFgj7QC2

— Birmingham Live (@birmingham_live) February 16, 2018