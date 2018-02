ไก่-ปืนตาลุก! มัลคอมประกาศอำลาบอร์กโดซ์หลังจบฤดูกาล

มัลคอล์ม แข้งดาวโรจน์ชาวบราซิลของบอร์กโดซ์ประกาศอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ โดยมี 2 ทีมจากลอนดอนอย่างอาร์เซนอลและสเปอร์สให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่

มัลคอม วัย 20 ปี กลายเป็นที่สนใจในตลาดนักเตะเดือนมกราคม หลังแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและบาเยิร์น มิวนิคให้ความสนใจดึงตัวไปร่วมทีม แต่กุส โปเยต์ ผู้จัดการทีมบอร์กโดซ์ปฏิเสธข่าวนี้ พร้อมกับยืนยันว่านักเตะรายนี้จะอยู่กับทีมไปจนจบฤดูกาลนี้

แต่ในที่สุด เป็นมัลคอมเองที่ประกาศจะย้ายจากบอร์กโดซ์หลังจบฤดูกาลนี้ โดยให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ UOL ของบราซิล

#AFC | Malcom has confirmed he will leave Bordeaux in the summer, Arsenal still keeping a very close eye on him after an agreement wasn't found with the French club last month.

The player was very keen to join us, still a number of other clubs looking at him. pic.twitter.com/GYBalN7BEw

— Chris Davison (@c11davison) February 15, 2018