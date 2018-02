คอนเต้งงเจอนักข่าวอำมอบเสื้อจาก “มูรินโญ่”

อันโตนิโอ คอนเต้ กุนซือเชลซีเจอรายการตลกของอิตาลีอำเข้าให้หลังมีนักข่าวพยายามมอบเสื้อ แมนฯยูไนเต็ดให้เขาโดยบอกว่าเป็นของขวัญจาก โจเซ่ มูรินโญ่

เป็นที่ทราบกันดีว่า คอนเต้ กับ มูรินโญ่ ไม่ค่อยกินเส้นกันโดยออกมาให้สัมภาษณ์โจมตีใส่อีกฝั่งจนกลายเป็นคู่กัดหมายเลข 1 ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษในขณะนี้

นักข่าวรายหนึ่งจาก เลอ เอเน่ม สื่อของอิตาลีทำเนียนเอาเสื้อไปให้ มูรินโญ่ เซ็นเมื่อเดือนมกราคม แต่หันด้านหน้าของเสื้อให้ โดยที่ไม่รู้ว่าด้านหลังปักเป็นชื่อของ คอนเต้

An expression says a thousand words. Conte's face pre and post-realisation #cfc #mufc pic.twitter.com/MnDMLgD4rC

— Liam Twomey (@liam_twomey) February 15, 2018