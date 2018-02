ชมจุดโทษเหนือธรรมชาติ “โรนัลโด้” ดับเปแอสเช

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ทำคนเดียว 2 ประตู พา เรอัล มาดริด เปิดบ้านเอาชนะ ปารีส แซงต์ แชร์กแม็งได้ 3-1 ในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์​ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดแรก

ประเด็นที่โลกไซเบอร์กำลังจับจ้องอยู่ที่จังหวะการยิงจุดโทษในช่วงท้ายครึ่งแรกของเจ้าตัว ที่ช่วยให้ เรอัล ตีเสมอ เปแอสเช 1-1 จากจังหวะฟาวล์ของ โจวานนี่ โล เซลโซ่ ที่ไปผลัก โทนี่ โครส ล้มลงในจังหวะก่อนหน้า

จังหวะนี้มองในกล้องมุมปกติไม่เห็น ต้องอาศัยดูภาพช้าซึ่งเพียงเสี้ยววินาทีจะเห็นว่าบอลขยับลอยขึ้นเองได้นิดหนึ่งก่อนที่โรนัลโด้จะยิงผ่านมือ อัลฟอนเซ่ อาเรโอล่า นายทวารเปแอสเช

"I swear to ya. Crazy. He used to do it."

Did he mean it? 🤔

Rio claims he's seen Ronaldo practise that penalty technique before… pic.twitter.com/GRkaztiBsV

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 14, 2018