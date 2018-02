FOX PREVIEW: ยูเวนตุส-ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์

สเปอร์ส ฟอร์มดีไม่แพ้กัน 5 เกมหลังสุดไม่แพ้ใคร แบ่งเป็นชนะ 3 เกม และเสมออีก 2 เกม นัดล่าสุด เปิดบ้านชนะอาร์เซน่อล 1-0 ในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์

นักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีม

ยูเวนตุส : กอนซาโล่ อิกัวอิน

หากไม่นับ เปาโล ดีบาล่า ที่ยังบาดเจ็บ วันนี้ตัวความหวังในการทำประตูอยู่ที่ กอนซาโล่ อิกัวอิน ที่ทำไป 14 ประตูในเซเรีย อา แต่สำหรับ แชมเปี้ยนส์ ลีก ยังน่าเป็นห่วง เพราะเขาซัดไปเพียง 2 ลูกเท่านั้นในรอบแบ่งกลุ่ม

สเปอร์ส : แฮร์รี่ เคน

ตรงกันข้ามกับ อิกัวอิน เพราะ เคน ทำประตูไม่หยุดทั้งในเกมลีกและเกมยุโรป โดยนอกจากดาวซัลโวในพรีเมียร์ลีกที่ 23 ประตูแล้ว ขณะนี้เขาทำประตูในเวทียุโรปไปแล้ว 6 ลูก พ่วงด้วยอีกสองแอสซิสต์ จากการลงสนาม 5 นัด



ความพร้อมของทั้งสองทีม

ยูเวนตุส

งานหนักสำหรับ มักซ์ อัลเลกรี เนื่องจากจะไม่มีสเตฟาน ลิชสไตเนอร์ แบ็กขวาตัวเก่งที่ยังบาดเจ็บ เช่นเดียวกับเบเนดิกต์ โฮเวเดส และ อันเดรีย บาร์ซาญี่ ส่วนแดนกลางขาด แบลส มาตุยดี้ ที่สำคัญคือจะไม่มี เปาโล ดีบาล่า ตัวรุกคนสำคัญชาวอาร์เจนไตน์ที่ยังไม่ฟิตเหมือนกัน

