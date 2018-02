HIGHLIGHT : อิหร่านเถลิงแชมป์ฟุตซอลเอเชียหลังถล่มญีปุ่่น 4-0

พลพรรคโต๊ะเล็กอิหร่านครองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 12 หลังถล่มญี่ปุ่นขาดลอย 4-0

ศึกฟุตซอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชีย ได้ดำเนินมาถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา โดยเป็นการพบกันระหว่าง อิหร่าน แชมป์ 11 สมัย ที่ถล่มอุซเบกิสถานเละเทะ 7-1 ในรอบรองชนะเลิศ พบกับ ญี่ปุ่น แชมป์ 3 สมัย ที่ชนะอิรัก 3-0 ในรอบเดียวกัน

และเป็นอิหร่านที่จัดการต้อนไป 4-0 จากประตูของ อาลี อัสการ์ ฮัสซันซาเดห์ 2 ประตู และ ฟาร์ฮัด ตาวาโคลี กับ ฮอสเซน ตายยาบี คนละลูก

ซึ่งหลังจบเกม อาลี อัสการ์ ฮัสซันซาเดห์ ได้รับเกียรติให้เป็นนักเตะทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเม้นต์ ส่วน ฮอสเซน ตายยาบี เป็นดาวซัลโวสูงสุดที่ 14 ประตู

GOAL! 1-0 Iran🇮🇷 With less than a minute to go in the first half, Hassanzadeh scores for Iran with a beautiful deflection!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/BKjqGoCd07 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 11, 2018

GOAL! 2-0 Iran🇮🇷 Tavakoli takes advantage of a build-up play to double Iran's lead. Japan🇯🇵 REALLY have their work cut out for them now!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/7ecL4QDKLq — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 11, 2018

GOAL! 3-0 Iran🇮🇷 Iranian skipper Hassanzadeh, who has been a part of every goal by his side so far this evening, delivers AGAIN, with an excellent shot into the far corner!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/S37WUhIaKt — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 11, 2018