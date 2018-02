เคนอีกแล้ว! ไก่โป้งเดียวจบเชือดปืน 1-0 ขึ้นที่ 3 ชั่วคราว

แฮร์รี่ เคน ทำประตูที่ 7 ในนอร์ธ ลอนดอน ดาร์บี้ และเป็นประตูชัยพา สเปอร์ส เฉือนชนะ อาร์เซน่อล 1-0 ขยับแซงเชลซี ขึ้นไปรั้งอันดับ 3 พรีเมียร์ลีกชั่วคราว

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษที่สนามเวมบลีย์ สเปอร์ส เปิดบ้านพบ อาร์เซน่อล

เกมครึ่งแรกเป็นสเปอร์ส ครองบอลได้มากกว่า นาทีที่ 25 คีแรน ทริปเปียร์ เปิดบอลให้ คริสเตียน เอริคเซ่น ได้โหม่งแต่บอลเข้ามือ ปีเตอร์ เช็ก

จากนั้นอีก 2 นาที เอริคเซ่น เปิดให้ แฮร์รี่ เคน จะยานขึ้นโหม่งไม่ถึง 5 หลาแต่บอลเหินข้ามคานออกไป

นาทีที่ 40 เมซุต โอซิล จ่ายให้ เอกตอร์ เบเยริน ได้ยิงจากทางขวาบอลเหินข้ามคาน หมดครึ่งแรกยังเสมอกัน 0-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 49 จากจังหวะขึ้นเกมทางฝั่งซ้าย เบน เดวิส เปิดเข้าเสาไกลให้ เคน โหม่งย้อนทาง เช็ก เข้าไปอย่างเด็ดขาด สเปอร์สนำก่อน 1-0

อีก 3 นาที ดายเออร์ เปิดบอลให้ เคน ได้โหม่งอีกครั้งแต่บอลหลุดเสาออกไป

นาทีที่ 71 เอริค ลาเมล่า ชิพบอลให้ เดเล่ อัลลี่ หลุดมาดวลกับเช็ก แต่ก็ยิงไม่ผ่านมืออดีตนายทวารเชลซีที่เซฟไว้ได้

ช่วงท้ายเกมอาร์เซน่อลบุกหนักหวังตีเสมอ ช่วงทดเวลาการแข่งขัน อเล็กซองเดร์ ลาคาแซ็ตต์ ที่ลงมาเป็นตัวสำรองได้จังหวะยิงในกรอบเขตโทษสองครั้ง แต่หลุดออกไปหมด

GET IN THERE!! @HKane's second-half header sees us take the points in the #NorthLondonDerby! #COYS pic.twitter.com/8XNcMHkfnw

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 10, 2018