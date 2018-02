FOX PREVIEW : สเปอร์ส – อาร์เซน่อล

นี่คือดาร์บี้แมตช์ที่ว่ากันว่าดุเดือดที่สุดคู่หนึ่งในเกาะอังกฤษ ด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกินร้อยปี และความเป็นคู่ปรับในสนามที่ไม่มีใครยอมใคร … นอร์ธ ลอนดอน ดาร์บี้ … สเปอร์ส พบ อาร์เซน่อล

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ

10 กุมภาพันธ์ 2017

เวลา 19.30 น.

สนาม : เวมบลีย์

ผู้ตัดสิน : แอนโธนี่ เทย์เลอร์

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน : แกรี่ เบสวิค , อดัม นัน

ผู้ตัดสินที่สี่ :นีล สวอร์บริค

สถิติของทั้งสองทีมที่เคยพบกัน

สเปอร์ส ชนะ 62 นัด

เสมอ 51 นัด

อาร์เซน่อล ชนะ 81 นัด

การพบกันครั้งล่าสุด

อาร์เซน่อล 2-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก , 18 พฤศจิกายน 2017)

ฟอร์มก่อนหน้านี้

สเปอร์ส ผ่านเข้าสู่เอฟเอคัพ รอบ 5 ด้วยชัยชนะ 2-0 เหนือ นิวพอร์ต เคาน์ตี้ ทีมจากลีกทู ต่อเนื่องจากเกมที่พวกเขาบุกไปยันเสมอ ลิเวอร์พูล 2-2 ที่แอนฟิลด์แบบสุดดราม่า

สเปอร์ส อยู่ในช่วงเวลาที่ดี พวกเขาไม่แพ้ใครติดต่อกัน 11 นัดแล้วในทุกรายการ และชนะในเวมบลีย์มาแล้วถึง 4 นัดซ้อนก่อนเกมคืนนี้

อาร์เซน่อล เพิ่งจะเปิดบ้านถล่ม เอฟเวอร์ตันไป 5-1 ในเกมฉลองการประเดิมสนามของ ปิแอร์ เอเมอริค โอบาเมย็อง และการทำแอสซิสต์ถึงสามครั้งของเฮนริค มคิทาร์ยาน

อย่างไรก็ตาม เกมเยือนของทีม “ปืนใหญ่” ไม่ดีเท่าใดนัก พวกเขาไม่ชนะใครยามออกนอกบ้าน 5 นัดติดต่อกันเข้าให้แล้ว ซึ่ง 3 เกมในจำนวนดังกล่าว จบลงด้วยความพ่ายแพ้

ผู้เล่นที่น่าจับตามอง

สเปอร์ส : แฮร์รี่ เคน

เคน เพิ่งจะทำไป 100 ประตู ในการรับใช้ต้นสังกัด ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ซึ่ง 6 ประตู เกิดขึ้นในนอร์ธ ลอนดอน ดาร์บี้

หากเขาทำแฮตทริกได้ในเกมคืนนี้ จะกลายเป็นนักเตะที่ทำประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์การพบกันของทั้งสองทีม และแน่นอนว่าความร้อนแรงของ “เฮอร์ริเคน” จะไล่ถล่มแนวรับของ อาร์เซน่อล ต่อไปในค่ำคืนนี้

อาร์เซน่อล : ปิแอร์ เอเมอริค โอบาเมย็อง

กลายมาเป็นขวัญใจคนใหม่ และตัวความหวังอันดับหนึ่งของชาวกูนเนอร์สอย่างไม่ต้องสงสัย

ค่าตัว 60 ล้านปอนด์ ไม่แพงเลยหากเทียบกับระดับฝีเท้าของ โอบาเมย็อง ที่ได้รับการยกย่องขณะนี้ว่า เป็นศูนย์หน้าระดับต้นๆของยุโรป เขามีทั้งความเร็ว , ความแข็งแกร่ง และการจบสกอร์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่กองหน้าทุกคนควรมี

ดาร์บี้แมตช์หนนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญของศูนย์หน้าทีมชาติกาบอง

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สเปอร์ส ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บให้รบกวนใจเลยแม้แต่รายเดียว เมาริซิโอ โพเช็ตติโน่ สามารถจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามได้ โดยเฉพาะ 4 ตัวรุกทั้ง เดเล่ อัลลี่ , ซอน เฮือง มิน , คริสเตียน เอริคเซ่น และ แฮร์รี่ เคน แถมยังมี ลูคัส มูร่า อาวุธใหม่จากปารีส แซงต์ แชร์กแม็ง พร้อมรอโอกาสประเดิมสนามอีกราย

ผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนาม

(4-2-3-1) ฮูโก้ ยอริส ; คีแรน ทริปเปียร์ , เดวินสัน ซานเชซ , แยน แฟร์ทองเก้น , เบน เดวิส ; มุสซ่า เดมเบเล่ , เอริค ไดเออร์ ; คริสเตียน เอริคเซ่น , เดเล่ อัลลี่ , ซอน เฮือง มิน ; แฮร์รี่ เคน

อาร์เซน่อล

อาร์แซน เวนเกอร์ ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บให้ต้องกังวลใจมากมาย เว้นแต่ ปีเตอร์ เช็ก ที่บาดเจ็บจากเกมพบ เอฟเวอร์ตัน และต้องรอเช็คสภาพความฟิต ขณะที่อีกรายที่เจ็บยาวอยู่แล้วคือซานติ กาซอร์ล่า แข้งชาวสเปน

🚀

😱 You can never watch this @mathieuflamini madness too many times 💥#THFCvAFC pic.twitter.com/ou1rHmNZuk

— Arsenal FC (@Arsenal) February 9, 2018