BREAKING! เลียม มิลเลอร์ เสียชีวิตด้วยวัย 36 ปี

เลียม มิลเลอร์ อดีตกองกลางทีมชาติไอร์แลนด์ของเซลติก, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และซันเดอร์แลนด์ เสียชีวิตลงด้วยวัย 36 ปี ด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน

เป็นที่เปิดเผยกันว่า มิลเลอร์ ป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และเข้ารับการรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกา ก่อนย้ายไปทำเคมีบำบัดที่ไอร์แลนด์บ้านเกิด และเสียชีวิตลง ก่อนฉลองวันเกิดครบรอบ 37 ปี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์

มิลเลอร์เริ่มต้นการค้าแข้งกับกลาสโกว์ เซลติก ก่อนย้ายมาแข้งแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดในปี 2004 เพื่อสืบทอดตำแหน่งของรอย คีน รุ่นพี่ร่วมชาติ แต่เขากลับไม่ประสบความสำเร็จกับการค้าแข้งในโอลด์ แทรฟฟอร์ด จนต้องย้ายไปเล่นลีดส์ ยูไนเต็ด, ซันเดอร์แลนด์ และควีนสปาร์ค เรนเจอร์ส ก่อนย้ายไปเล่นที่สก๊อตแลนด์กับฮิเบอร์เนี่ยน ย้ายมาเล่นในออสเตรเลียกับเพิร์ธ กลอรี่, บริสเบน รอร์ และเมลเบิร์น ซิตี้ ก่อนกลับไปเล่นในไอร์แลนด์กับสวโมสรคอร์ก ซิตี้ และลงเล่นเป็นวิลมิงตัน แฮมเมอร์เฮด ทีมจากสหรัฐอเมริกาในปี 2016 เป็นสโมสรสุดท้าย

มิลเลอร์คว้าแชมป์สก๊อตแลนด์ 1 สมัย, คว้าแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพกับซันเดอร์แลนด์ และคว้าแชมป์เอลีกกับบริสเบน รอร์อีก 1 สมัย ส่วนในระดับนานาชาติ ติดทีัมชาติไปแ 21 นัด ยิง 1 ประตู

แมตต์ สมิธ กองหลังของบางกอกกล๊าสเอฟซี ที่เคยคว้าแชมป์เอลีกร่วมกับมิลเลอร์ในฤดูกาล 2013-14 ได้ทวิตไว้อาลัยให้อดีตเพื่อนร่วมทีมรายนี้ว่า

“ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง เมื่อได้ทราบข่าวนี้ เขาเป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยม, รักครอบครัวและมีความเป็นมืออาชีพ เป็นกำลังให้แคลร์ (ภรรยา) และครอบครัวของเขาด้วย”

RIP Liam!

Deeply saddened to hear the news. Top guy, family man and great pro. Thoughts and prayers to Clare and family. 🙏🏻😢 pic.twitter.com/33TZHuuA5K

— MattSmith_2 (@MattSmith_2) February 10, 2018