เผย “มาห์เรซ” หมดสิทธิ์รับค่าเหนื่อยหากโดดซ้อมต่อ

กอร์ดอน เทย์เลอร์ ประธานสมาคมผู้สื่อข่าวฟุตบอลอังกฤษหรือพีเอฟเอ ยอมรับว่า ริยาด มาห์เรซ อาจไม่สามารถรับค่าเหนื่อยราว 100,000 ปอนด์ จากเลสเตอร์ ซิตี้ได้อีก หากเขายังไม่มาซ้อมร่วมกับทีม หลังพลาดย้ายไป แมนฯซิตี้ ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายหน้าหนาว

ดาวเตะทีมชาติแอลจีเรียหายจากทีมไปเป็นเวลา 1 สัปดาห์เศษนับตั้งแต่ที่ “จิ้งจอกสยาม” ปฏิเสธข้อเสนอราว 60 ล้านปอนด์ จากแมนฯซิตี้ ในวันที่ 31 มกราคม

ล่าสุดมีข่าวว่า “เรือใบสีฟ้า” อาจยกเลิกความสนใจในตัว มาห์เรซ แม้กระทั่งในช่วงตลาดนักเตะหน้าร้อนช่วงจบฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง เพราะไม่พอใจทัศนคติของนักเตะที่กระทำต่อต้นสังกัดปัจจุบันอย่างเลสเตอร์

LISTEN: On the @JimWhite show this morning, @Sjopinion10 was involved in a heated exchange with @PFA chief, Gordon Taylor, regarding the conduct of Riyad Mahrez.

What do you make of this? pic.twitter.com/RSLFesdzJ6

— talkSPORT (@talkSPORT) February 7, 2018