HIGHLIGHT: ช้างศึกสิ้นสุดเส้นทางพ่ายอิหร่าน 1-9 ชิงแชมป์เอเชีย

ทีมฟุตซอลไทยต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ 8 ทีมสุดท้าย หลังพ่ายอิหร่านไป 1-9 ศ฿กฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย

ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย รอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่สนามซินจวง ยิมเนเซียม ประเทศไต้หวัน ทีมชาติไทย รองแชมป์ 2 สมัย พบกับทีมชาติอิหร่านแชมป์ 11 สมัย

เกมนี้ โฆเซ มาเรีย ปาซอส เมนเดส หรือ ปูลปิส วาง คณิศร ภู่พันธ์, จิรวัฒน์ สอนวิเชียร, กฤษดา วงษ์แก้ว, ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง และ ชัยวัฒน์ แจ่มกระจ่าง ส่วน อิหร่าน นำทีมโดย มาห์ดี้ ยาวิด และ ฟาฮัด ตาวาโคลี ส่วนสองดาวซัลโว อย่าง ฮอสเซน ตาเยบี้ และ อาลี อัชการ์ ฮัสซันซาเดห์ รอโอกาสที่ข้างสนาม

เริ่มเกมได้ 11 วินาที เป็นอิหร่าน ที่มาได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็ว จากจังหวะทำชิ่งเร็ว และเป็น อาหมัด เอสมาอิลปูร์ ที่ยิงด้วยซ้ายผ่านตัว คณิศร ภู่พันธ์ เข้าไปให้ อดีตแชมป์เอเชีย 11 สมัยนำก่อน 1-0

และนาทีที่ 4 อิหร่านก็มาได้ประตูนำห่างจากจังหวะที่ ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง ยิงไปติดบล็อคมาเข้าทาง อาหมัด เอสมาอิลปูร์ กดด้วยซ้ายสวนเข้าไปให้ อิหร่าน หนีไทยไปเป็น 2-0

และนาทีเดียวกัน อิหร่าน ก็มาได้ประตูเพิ่มจากลูกคิกอินและเป็น อาลี อัชการ์ ฮัสซันซาเดห์ ที่ได้ยิงโล่งๆให้ อิหร่านนำห่างเป็น 3-0

และนาทีที่ 6 ไทยเสียบอลหน้าประตู และเป็น ฮอสเซน ตาเยบี้ ที่ได้ยิงโล่งๆ เข้าไปให้อิหร่าน หนีไปเป็น 4-0

ไทยพยายามครองเกมบุกเข้าใส่บ้าง และมาได้ลุ้นโอกาสแรกในนาทีที่ 10 จากจังหวะพลิกยิงด้วยซ้ายของ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา แต่ยังไปติดเซฟของผู้รักษาประตูของอิหร่าน

นาที 12 อาหมัด เอสมาอิลปูร์ ได้สอดมายิงด้วยขวา แต่ คณิศร ภู่พันธ์ ยังพุ่งปัดออกหลังไปได้แบบหวุดหวิด

นาที 13 อิหร่าน มาได้ลุ้นอีกครั้งจากลูกฟรีคิกที่ ฟาฮัด ตาวาโคลี ได้โหม่งจ่อๆไปชนเสา

นาที เดียวกันอิหร่านเกือบมาได้ประตูจากลูกโต้กลับ และเป็น ฟาฮัด ตาวาโคลี ที่ได้ดีดไซด์ก้อยด้วยขวาไปชนเสาออกหลังไป

อิหร่านยังคงเหนือกว่าไทยอย่างชัดเจนและนาที 17 อิหร่านก็มาได้ประตูทิ้งออกไปอีก และเป็น ฮอสเซน ตาเยบี้ ที่ได้วอลเลย์ด้วยซ้ายตามน้ำเข้าไปให้ แชมป์เก่านำห่างไทยไปเป็น 5-0

ช่วงท้ายครึ่งแรก ช้างศึกปรับมาใช้เป็นพาวเวอร์ เพลย์ ได้สักพัก แต่ก็ยังไม่เข้าล็อค และไม่มีประตูเพิ่มเติม จบครึ่งแรกเป็น อิหร่าน ที่นำไทยไปก่อน 5-0

เริ่มครึ่งหลังมา ทีมชาติไทย ใช้พาวเวอร์ เพลย์ทันที แต่กลับมาโดนทีเด็ดของอิหร่าน ในนาที 22 จากจังหวะที่ มาห์ดี้ ยาวิด ทำชิ่งกับ อาหมัด เอสมาอิลปูร์ ก่อนแปเข้าไปให้สกอร์หนีห่างเป็น 6-0

แต่นาทีเดียวกัน ไทยมาก็ได้ประตูตีไข่แตก จนได้จากจังหวะที่ ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง จ่ายให้ จิรวัฒน์ สอนวิเชียร ไขว้เข้าประตูไปให้ทีมไล่มาเป็น 1-6

ไทยพยายามเดินหน้าเข้าใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อหวังจะทวงประตู แต่กลับมาโดนเพิ่มในนาทีที่ 25 จากจังหวะโต้กลับที่ มาห์ดี้ ยาวิด ตั้งบอลให้ โมฮัมหมัด ชาจารี ยิงเข้าไปให้ อิหร่าน หนีไปเป็น 7-1

นาที 31 จากจังหวะพาวเวอร์ เพลย์ และเป็น ณัฐวุฒิ หมัดยะลาน ที่ได้กดด้วยขวาแต่บอลเหินข้ามคานออกไปอีก

นาที 32 ไทยน่ามาได้ประตูที่สองจากจังหวะยิงยัดของเจษฎา ชูเดช แต่ ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง แหย่ขาเปลี่ยนทางบอลไม่ถึง

นาที 34 ลูกไขว้ของ จิรวัฒน์ สอนวิเชียร เกือบสัมฤทธิ์ผลอีกครั้งาพพพพพพพด-ภๅๅๅปแระตูออกไปนิดเดียว

นาที 36 อิหร่าน มาได้ประตูเพิ่มอีก และเป็น โมฮัมหมัด ชาจารี ที่ได้แปโล่งๆเข้าไปให้อิหร่าน หนีไปเป็น 8-1

และนาทีเดียวกัน ฮอสเซน ตาเยบี้ ไปแย่งบอลจาก ณัฐพล สุทธิโรจน์ ก่อนยิงเข้าไปให้ อดีตแชมป์เอเชีย หนีไทยไปเป็น 9-1

ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ทีมชาติไทย พ่าย อิหร่านไป 1-9 ต้องหยุดเส้นทางการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย ไว้ที่รอบ 8 ทีมสุดท้ายเท่านั้น ส่วน อิหร่าน ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไป รอพบผู้ชนะระหว่าง อุซเบกิสถาน หรือ เวียดนาม