ลือ “เอ็นริเก้” เสียบ “คอนเต้” ประเดิมฉะทีมเก่า

สปอร์ต สื่อสเปนรายงานว่า เชลซีได้เปิดการเจรจากับ หลุยส์ เอ็นริเก้ อดีตผู้จัดการทีมบาร์เซโลน่า มาคุมทีมที่สแตมฟอร์ด บริดจ์แทนที่ อันโตนิโอ คอนเต้

สื่อสเปนเชื่อว่า สถานการณ์ของ คอนเต้ กำลังล่อแหลมอย่างที่สุด และแม้กุนซือชาวอิตาเลียนจะไม่ถูกปลดหลังเกมแพ้ วัตฟอร์ด แต่พวกเขาเชื่อว่า เอ็นริเก้ จะได้เข้ามาคุมทีมแทน และมีโอกาสประเดิมสนามคุม “สิงห์บลูส์” นัดแรก ในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดแรก ที่จะพบกับ บาร์เซโลน่า

Former Barcelona boss Luis Enrique 'offered two-and-a-half-year deal' to replace Antonio Conte at Chelseahttps://t.co/icLuFGWBnH pic.twitter.com/T7d1QvtL48

— Mirror Football (@MirrorFootball) February 7, 2018