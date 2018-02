ผีตั้งค่าตัวเด เคอา 115 ล้านปอนด์

“ปีศาจแดง” แมนฯยูไนเต็ด ยังคงต้องเก็บ ดาบิด เด เคอา ผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติสเปนอยู่กับทีมต่อไป และจะไม่ปล่อยออกจากทีมหากได้รับข้อเสนอต่ำกว่า 115 ล้านปอนด์

เด เคอา เกือบได้ย้ายไปเฝ้าเสาที่ ซานติอาโก้ เบร์นาเบว ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเดือนสิงหาคม ตั้งแต่ปี 2015 แต่มีปัญหาเรื่องเครื่องแฟ็กซ์ขัดข้องในวินาทีสุดท้าย

