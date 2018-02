HIGHLIGHT: ช้างศึกโต๊ะเล็กดุถล่มคีร์กีซ 8-1 ชนอิหร่าน

การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2018 ที่ประเทศไต้หวัน ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนาม ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัย ไทเป เป็นการพบกันระหว่าง ทีมชาติไทย ทีมอันดับ 3 ของสายดี แข่ง 2 นัดมี 3 คะแนน พบ คีร์กีซสถาน ทีมอันดับ 2 แข่ง 2 นัดมี 4 คะแนน

โดยทีมชาติไทย ต้องชนะสถานเดียวเพื่อผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ด้าน คีร์กิซสถาน ขอแค่เสมอจะทะลุรอบ 8 ทีมสุดท้ายทันที

“ปูลปิส”กุนซือไทยส่ง คณิศร ภู่พันธ์(ผู้รักษาประตู) , ชัยวัฒน์ แจ่มกระจ่าง , กฤษดา วงษ์แก้ว(กัปตันทีม) , จิรวัฒน์ สอนวิเชียร และ ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง

เริ่มเกมมาได้เพียง 3 นาที ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง ง้างเท้ายิงนอกกรอก บอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงาม ไทย นำ คีร์กีซสถาน 1-0

GOAL! 1-0 🇹🇭 Thailand open the scoring with an absolutely brilliant goal!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/jeJaktSoYq — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 6, 2018

นาทีสุดท้ายครึ่งแรก ช้างศึกโต๊ะเล็กได้เพิ่ม 2 ประตูจาก อภิวัฒน์ แจ่มเจริญทำให้ไทย นำ คีร์กีซสถาน 3-0 ในครึ่งแรก

GOAL! 2-0 🇹🇭 What a stunning, stunning goal by Thailand! That was a real clinical finish.#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/xeFGZR095a — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 6, 2018

GOAL! 3-0 🇹🇭 Thailand take advantage of some lax defending by Kyrgyz Republic to make it 3-0!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/6D2toeDPue — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 6, 2018

ครึ่งเวลาหลัง ไทยได้ฟรีคิกหน้าประตูระยะหวังผล ก่อนที่ กฤษดา วงษ์แก้ว ดีดหลังให้ ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง ซัดไม่เหลือ ให้ไทยนำ 4-0

GOAL! 4-0 🇹🇭 Within the first minute of the second half, Thailand grab their fourth goal!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/l5Rw7kZN6a — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 6, 2018

นาทีที่ 31 ไทย ได้ประตูเพิ่มจาก ณัฐวุฒิ หมัดยะลาน ทำให้ ไทย นำห่างเป็น 5-0

GOAL! 5-0 🇹🇭 It is just too easy for Thailand as they make it five with a swift counter-attacking goal!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/MT5mhOIUYE — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 6, 2018

นาทีที่ 32 ไทยได้ประตูที่ 6 จากจุดโทษจุดที่สองของ ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง เป็นแฮตทริกของศุภวุฒิด้วย ไทย ยำ 6-0

GOAL! 6-0 🇹🇭 Thailand are rampant here as they now make it six!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/8FrpQkGlX1 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 6, 2018

นาทีที่ 33 เจษฎา ชูเดช ซัดไกลนอกกรอบ บอลพุ่งเสียบตาข่ายสวยงาม ไทย หนีเป็น 7-0

นาทีที่ 37 คีร์กีซสถานไม่ยอมง่ายๆ ได้ประตูตีไข่แตกจาก ซาลิมเบฟ อุลดาชาบี ไล่มาเป็น 1-7

GOAL! 1-7 🇰🇬 Kyrgyz Republic somehow manage to get one goal back as the score currently stands as 7-1.#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/tc4LyP5UwA — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 6, 2018

ก่อนจบเกม ไทยได้เม็ดที่8จาก เจษฎา ชูเดช จบเกมไทย ชนะ คีร์กิซสถาน 8-1

GOAL! 8-1 🇹🇭 Thailand score an astonishing eight goal in the last minute of the game!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/5mDT305wAp — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) February 6, 2018

ผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม พบ อิหร่าน รอบ 8 ทีม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ซินจวง ยิมเนเซียม เวลา 15.00 น. ตามเวลาไทย ช่อง 7 สีถ่ายทอดสด

รายชื่อ 5 ตัวจริง : คณิศร ภู่พันธ์ เป็นผู้รักษาประตู, ชัยวัฒน์ แจ่มกระจ่าง, จิรวัฒน์ สอนวิเชียร, กฤษฏา วงษ์แก้ว และ ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง