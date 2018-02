ค้างคาวไฟเปิดตัวไทยลีก 2018 ‘โค้ชเบ๊’ วางเป้าจบเลขตัวเดียว

สโมสร สุโขทัย เอฟซี เปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการ โดยใช้คอนเซปต์ “Team Work Dream Work” และสโลแกน “Be Better 2018” เพื่อสู้ศึก โตโยต้า ไทยลีก 2018 ที่ช็อปของสโมสร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมี สมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานสโมสร, อนงค์วรรณ เทพสุทิน รองประธานฯ , เขตพงศ์ กุลนาถศิริ ผู้จัดการทีม , “โค้ชเบ๊” ไพโรจน์ บวรวัฒนดิลก หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วยตัวแทนผู้สนับสนุนหลักจากเครื่องดื่มตราช้าง, ซีพี , สายการบินบางกอกแอร์เวย์ , มาวิน , เครื่องดื่มคาราวบาวแดง ,โรงแรมแซนด์โมราด้าและทัพนักเตะสุโขทัย เอฟซี พร้อมด้วยทีมงานและสตาฟฟ์โค้ช

โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวว่า “ขอขอบคุณบรรดาผู้สนับสนุนทุกท่าน หากไม่มีพวกท่านเราคงไม่มีวันนี้ ซึ่งแม้ว่าเราจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำทีมมาโดยตลอด แต่ปีนี้ เราคงจะยึดตามแบบนั้นไม่ได้แล้ว เพราะวันนี้ฟุตบอลไทยลีกต้องตกชั้นถึง 5 ทีม หากเรายังต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

“ผมคิดว่าเราอาจจะไม่รอดหากยังอยู่แบบเดิม ดังนั้นเราต้องใช้หลัก Be Better คือ การดีกว่าปีที่แล้ว หากเราดูตั้งแต่ต้นปี เราเริ่มต้นในรายการ ช้าง ชลบุรี อินวิเตชั่น 2018 เราได้แชมป์และทำผลงานได้ดี นี่เป็นสิ่งที่เรายืนยันคำว่า Be Better ในไทยลีกฤดูกาลนี้เรามั่นใจว่า เราได้เสริมนักเตะอย่างแข็งแกร่ง เราไม่กลัวทีมไหนทั้งนั้นในไทยลีกและเราสามารถชนะได้ทุกทีม”

ส่วนเขตพงศ์ กุลนาถศิริ ผู้จัดการทีม กล่าวว่า “เป้าหมายของทีมในปีนี้ การเสริมทัพเรายังยึดนักเตะที่เป็นแกนหลักเดิมของเรา เราให้ความสำคัญกับระบบ สามารถเอานักเตะมาทดแทนกันได้อย่างไม่บกพร่อง เราพิสูจน์แล้วในรายการ ช้าง ชลบุรี อินวิเตชั่น”

“ปีนี้เลขตัวเดียวเราต้องทำได้ เห็นได้จากการฝึกซ้อม ปีที่แล้วเราชนะ 8 นัด ยิงได้ 54 ประตู 36 แต้ม ปีนี้ไม่พอแล้ว เราต้อง Be Better ทำให้ดีกว่าก่อนแน่นอน เราพร้อมมาก ผมอยากให้เปิดฤดูกาลไวไวแล้ว ฤดูกาลนี้น่าจะสนุกดุดันแน่นอน ทุกครั้งสิ่งที่ทำให้นักเตะมีกำลังใจ มีพลังแฝงคือกองเชียร์ สุโขทัยปีนี้ต้องเลขตัวเดียวแน่นอน”

ด้าน โค้ชเบ๊” ไพโรจน์ บวรวัฒนดิลก หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า “ที่ชัดเจนก็คือเลขตัวเดียว และผมอยากทำให้ทีมมีความน่าเกรงกลัวและพร้อมชนกับทุกทีม รวมทั้งทำให้แฟนบอลที่ใส่เสื้อทีมเรามีความภาคภูมิใจ”

“ส่วนความพร้อมของทีมคือ ถ้าพรุ่งนี้เปิดไทยลีก เราก็พร้อมเตะเลย เมื่อปีที่แล้วเลกสองเราดีกว่าเลกแรก เรามีการพัฒนาที่ดีขึ้น คนที่เข้ามาแทนนักเตะใหม่และขุมกำลังผมมองว่าเราดีกว่าปีที่แล้ว ดังนั้นผมมั่นใจและพร้อมที่จะลุยศึกไทยลีก 2018 แล้ว”

นอกจากนี้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรประจำปี 2017 ได้ตกเป็นขอบ จอห์น บาจโจ้ ผลงานยิง 9 ประตู 15 แอสซิส และนักเตะที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยม ได้แก่ ก้องนทีชัย บุญมา