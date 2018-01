ยุติทุกข่าวลือ! โอซิลต่อสัญญาปืนรับค่าเหนื่อยแพงสุดสโมสร

“ปืนใหญ่” อาร์เซน่อลสวมบทเจ้าบุญทุ่มในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายหลังบรรลุข้อตกลงต่อสัญญาเมซุต โอซิล เพลย์เมกเกอร์ทีมชาติเยอรมนีไปอีก 3 ปีครึ่ง จนถึงปี 2021 พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยราว 350,000 ปอนด์ ต่อสัปดาห์

Mesut Ozil has signed a new deal at Arsenal until 2021, sources tell ESPN: https://t.co/UUwLYLTU9y pic.twitter.com/2gR4ioiScX

— ESPN FC (@ESPNFC) January 31, 2018