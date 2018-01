มาต้าต่อสัญญาผีอีกปียืดค้าแข้งถึง 2019

ฆวน มาต้า กองกลางทีมชาติสเปนต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกไปจนถึงปี 2019 หลังจากฉบับเดิมกำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้

มาต้า ย้ายจากเชลซี มาเล่นที่โอลด์ แทร็ฟฟอร์ดตั้งแต่ปี 2014 ในยุคของ เดวิด มอยส์ พร้อมคว้าแชมป์ไปแล้ว 3 รายการทั้ง เอฟเอคัพ , ยูโรป้าลีก และ ลีกคัพ อย่างละ 1 สมัย

.@JuanMata8 has spoken to #MUTV following the extension of his #MUFC contract, with the deal now running until June 2019.

