จบทั้งสามดีล!โอบาฯ-ชิรูด์-บาทชัวยี่ย้ายขั้วสามเส้า

ดีลลูกโซ่ของปิแอร์ เอเมอริค โอบาเมย็อง ดาวเตะทีมชาติกาบอง ที่ใกล้จะย้ายไปร่วมทีมอาร์เซน่อลใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว หลังจากดอร์ทมุนด์ได้ตัวแทนคือ มิทชี่ บาทชัวยี่ ที่จะย้ายไปเล่นที่เยอรมนี พร้อมกับที่ โอลิวิเย่ร์ ชิรูด์ จะย้ายไปเชลซี

“ปืนใหญ่” เตรียมปิดดีลคว้าตัว โอบาเมย็อง ที่ราคา 55.5 ล้านปอนด์ แต่ปัญหาที่ทำให้ล่าช้าเพราะดอร์ทมุนด์เองต้องการหาตัวแทนให้ได้ก่อนที่จะปล่อยอดีตดาวเตะ เอซี มิลานไปเซ็นสัญญาที่ลอนดอน

“เสือเหลือง” มองไปถึงความเป็นไปได้ที่จะดึง โอลิวิเย่ร์ ชิรูด์ ศูนย์หน้าตัวสำรองของอาร์เซน่อล ไปเล่นที่ซิกนั่ล อิดูน่า พาร์ค ปัญหาคือตัวชิรูด์เองอยากอยู่ที่ลอนดอนต่อไป ซึ่งก็เข้าทางเชลซีที่ต้องการศูนย์หน้าอันดับ 2 ของทีม (ตัวสำรอง อัลบาโร่ โมราต้า) คนใหม่ หลังไม่พอใจฟอร์มการเล่นของ มิชี่ บาทชัวยี่ ศูนย์หน้าทีมชาติเบลเยียม

บาทชัวยี่ เองก็ไม่ติดที่จะย้ายทีม เพียงแต่สังกัดใหม่จะต้องการันตีตำแหน่งตัวจริงให้เขาได้เท่านั้น แรกเริ่มเดิมทีเชลซีเองดีลกับสเปอร์สไว้เพื่อแลกตัวกับ เฟร์นานโด ยอเรนเต้ หัวหอกชาวสเปน แต่ บาทชัวยี่ ปฏิเสธเพราะรู้ดีว่าถ้าย้ายไปก็เป็นตัวสำรองของ แฮร์รี่ เคน ไม่เป็นผลดีต่อตนในการหาพื้นที่ลงตัวจริงเพื่อเรียกฟอร์มเก่งลุ้นติดทีมไปฟุตบอลโลก 2018 กลางปีนี้ที่รัสเซีย

สุดท้ายทั้งสามทีมเลยช่วยกันหาข้อสรุปและกำลังจะจบที่ บาทชัวยี่ ไปเล่นที่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ซึ่งก็ตรงตามเงื่อนไขที่ “เสือเหลือง” ต้องการคือหาตัวแทน โอบาเมย็อง ส่วน บาทชัวยี่ ก็จะได้เล่นเป็นตัวจริงที่เยอรมนี

และเป็นการเปิดทางให้ ชิรูด์ ย้ายร่วมทีม เชลซี สมความตั้งใจ โดยค่าตัวน่าจะอยู่ที่ 17.5 ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามทั้ง 3 ดีลต้องดำเนินเรื่องให้ลุล่วงก่อนตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงในเวลา 6 นาฬิกา ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทย

