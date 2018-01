คืนฟอร์ม! หงส์บุกถล่มฮัดเดอร์สฟิลด์ 3-0 ยังที่ 4

โมฮัมเหม็ด ซาล่าห์ ทำประตูที่ 19 ในลีกของตัวเองฤดูกาลนี้ พา “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล คืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังบุกเอาชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 3-0 ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษที่สนาม เดอะ จอห์น สมิธ สเตเดี้ยม ฮัดเดอร์สฟิลด์ เปิดบ้านพบกับ ลิเวอร์พูล

ครึ่งแรกนาทีที่ 26 แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน เปิดบอลมาจากกราบซ้าย แนวรับเจ้าบ้านสกัดบอลไม่ขาด มาเข้าทาง เอ็มเร่ ชาน ยิงไกลเข้าไปสุดสวย ลิเวอร์พูลนำ 1-0

ช่วงทดเวลาการแข่งขันครึ่งแรก โรแบร์โต้ ฟีร์มิโน่ หลุดเข้าเขตโทษก่อนหลอกยิงเสาแรกเล่นเอา โยนาส ลอสเซิ่ล นายทวารเจ้าถิ่นเสียท่า ลิเวอร์พูลนำ 2-0

ครึ่งหลังเกมของ ฮัดเดอร์สฟิลด์ ยังไม่ดีขึ้น มีแต่ ลิเวอร์พูล ได้โอกาสต่อเนื่อง กระทั่งมาได้ประตูปิดท้ายนาทีที่ 77 จากจังหวะที่ ฟิลิป บิลลิ่ง ไปทำฟาวล์ ชาน ในกรอบเขตโทษ ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษก่อนที่ โมฮัมเหม็ด ซาล่าห์ จะยิงเข้าไป เป็นประตูที่ 19 ของดาวเตะทีมชาติอียิปต์ ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ และประตูที่ 26 ของเขา รวมทุกรายการ

ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่ม จบเกม ลิเวอร์พูล บุกชนะ 3-0 เก็บสามแต้มมีเพิ่มเป็น 50 คะแนนเท่ากับ เชลซี อันดับ 3 แต่รั้งอันดับ 4 ด้วยประตูได้เสียที่เป็นรอง

Goal number 2️⃣6️⃣ for @22mosalah. Cool finish from the spot to send the goalkeeper the wrong way.

— Liverpool FC (@LFC) January 30, 2018