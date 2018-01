ตรงสเปค!เรือดึง “ลาปอร์กต์” เสริมหลังตามเป้าหมาย

แมนเชสเตอร์ ซิตี้จ่าฝูงพรีเมียร์ลีก ดึงตัว เอมเมอริค ลาปอร์กต์ กองหลังชาวฝรั่งเศสมาเสริมทีมด้วยค่าตัว 57 ล้านปอนด์ เป็นสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดคนใหม่ของสโมสร

ลาปอร์กต์วัย 23 ปี เป็นกองหลังเด็กปั้นของ แอธเลติก บิลเบา ทีมดังจากสเปน โดยแม้จะยังไม่เคยติดทีมชาติฝรั่งเศส แต่เขาลงคุมแนวรับให้บิลเบามาตลอด 6 ฤดูกาล ลงสนามไปถึง 222 นัด ทำไป 10 ประตู

การดึง ลาปอร์กต์ มา ถือเป็นการตอบโจทย์การเสริมทีมที่ โจเซ็ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือแมนฯซิตี้ ประกาศเอาไว้ก่อนที่ตลาดจะเปิดว่าจะดึงกองหลังมาเสริมทีมเพิ่ม

อดีตกุนซือ บาเยิร์น มิวนิค มองเห็นปัญหาหลังจากที่ แว็งซ็องต์ ก็องปานี และ จอห์น สโตนส์ ผลัดกันเจ็บ ขณะที่เอเลควิม มองกาล่า รักษามาตรฐานการเล่นไม่ได้ โดยเหลือเพียง นิโคลัส โอตาเมนดี้ เพียงคนเดียวที่ยืนระยะในทีมได้

Defensive reinforcements acquired! 💪🇫🇷

Please #welcomeaymeric to the Club! pic.twitter.com/cDu4FWOKlb

— Manchester City (@ManCity) January 30, 2018