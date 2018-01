บาทชัวยี่เหมาสอง! เชลซีถล่มสาลิกา 3-0 ลิ่วรอบ 5 เอฟเอ

“สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี คืนฟอร์มเก่งเปิดบ้านเอาชนะ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ขาดลอย 3-0 จากสองประตูของ มิชี่ บาทชัวยี่ ผ่านเข้าสู่รอบ 5 เอฟเอคัพ อังกฤษได้สำเร็จ

ฟุตบอล เอฟเอ คัพ อังกฤษ รอบ 4 เชลซี เปิดสนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ พบกับ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ทั้งสองทีมมาจากพรีเมียร์ลีก เจ้าบ้านยังเน้นส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม นำโดย เอเด็น อาซาร์

ครึ่งแรก เชลซีทำเกมรุกใส่ต่อเนื่อง นาทีที่ 31 เปโดร เปิดบอลยาวมาถึง เอเด็น อาซาร์ ก่อนให้บอลไปที่ มาร์กอส อลอนโซ่ ต่อไปที่ มิชี่ บาทชัวยี่ ยิงเข้าไป เชลซีนำก่อน 1-0

นาทีที่ 44 อาซาร์ ให้บอลไปที่ บาทชัวยี่ ยิงไปติดบล็อก จามาล ลาสเซลส์ ก่อนลอยเข้าประตูไป เชลซีนำก่อนในครึ่งแรก 2-0

ครึ่งหลัง ยังเป็นเชลซีที่ทำได้ดีกว่า ก่อนที่ อาซาร์ จะให้บอลไปที่ อลอนโซ่ ยิงเสียบใต้คานเข้าไป ให้เชลซีเอาชนะไป 3-0 ก่อนเอาชนะด้วยสกอร์นี้ และผ่านเข้าสู่รอบที่ 5 ต่อไป

Full-time: Chelsea 3-0 Newcastle! #CHENEW

Two goals from @mbatshuayi and another brilliant free-kick from @marcosalonso03 secure the Blues a place in the fifth round of the FA Cup! 🙌 pic.twitter.com/SrCnqeFSey

