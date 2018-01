ฟางเส้นสุดท้าย! เกมเปแอสเชอาจตัดสินอนาคตซีดาน

การตกรอบ โคปา เดล เรย์ ของ เรอัล มาดริด ได้เพิ่มความกดดันให้กับ ซีเนดีน ซีดาน ที่จะต้องทำผลงานให้ดีในแชมเปี้ยนส์ลีก

ทั้งที่ตุนความได้เปรียบมาก่อนจากที่ชนะในนัดแรก 1-0 ในเกมเลกสองเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ซานติอาโก เบร์นาเบว แต่สุดท้าย “ราชันชุดขาว” กลับพ่าย 2-1 ด้วยประตูจาก เอราโซ่ กับ กาเบรียล แม้ คาริม เบนเซม่า จะยิงให้ทีมได้ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เข้ารอบ เนื่องจากพ่ายด้วยกฎยิงประตูทีมเยือน

Shocker! Zinedine Zidane fielded a stronger side but it didn't matter as @realmadriden suffered a 2️⃣️-1️⃣️home defeat.

What's gone wrong this season?https://t.co/QuL1qhoaEK

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) January 25, 2018