โดนเข้าให้! เซนิตล้อเลียนโลโก้ใหม่ลีดส์

หลังจากที่ทีม ลีดส์ ยูไนเต็ด เผยโลโก้แบบใหม่จนเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ทีมยักษ์ใหญ่ลีกรัสเซีย จึงขอร่วมวงเกาะกระแสบ้าง โดยการนำโลโก้ใหม่ของทีม “ยูงทอง” มาล้อเลียน

โดยสัญลักษณ์ใหม่ที่ทางสโมสรแห่งถิ่นยอร์คเชียร์อ้างว่าได้ทำการสำรวจจากแฟนบอล 10,000 คน และทำการวิจัยออกมากว่า 6 เดือนนั้นเป็นรูปของคนที่กำลังกำมือขวาทาบบนหน้าอก

เซนิตจึงทำโลโก้ล้อเลียนออกมา โดยเป็นรูปมือซ้ายชูสองนิ้ว คล้ายกับว่าจะเล่น เป่า ยิ้ง ฉุบ ยังไงยังงั้น พร้อมกับบรรยายภาพว่า “เรากำลังทำแบบนี้กันใช่ไหม?” #ผิด

สำหรับโลโก้แบบใหม่ของ ลีดส์ ยูไนเต็ด จะเริ่มใช้ในฤดูกาลหน้า

📸 | Our new crest #MOT #LUFC 6 months of research

10,000 people consulted

Ready for the next 100 years Watch video ➡️ https://t.co/rIIdL2Yz9F pic.twitter.com/pMrd3zTjCl — Leeds United (@LUFC) January 24, 2018

นอกจากนี้ สโมสรซามาเล็กจากอียิปต์ก็ร่วมการล้อเลียนลีดส์ไปด้วย

“หลังจากที่เราได้ทำแบบทดสอบมา 10 นาที จากผู้เข่าร่วมการทดสอบ 2 คน เราพร้อมเปิดตัวโลโก้นี้ใน 24 ชั่วโมง #ล้อเล่น”

📸 | Our new crest #FakeNews 10 minutes of research

2 people consulted

Ready for the next 24 hours pic.twitter.com/tm2IoXLlDl — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 24, 2018

นอกจากนี้ สมาชิกทวิตเตอร์ยังล้อเลียนอีกว่า โลโก้ใหม่เหมือนกับยาลดกรดยี่ห้อหนึ่งเลยนะเนี่ย